Власти увеличили материнский капитал на первого и второго ребёнка

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Власти увеличат материнский капитал на первого и второго ребёнка; индексация выплат составит 3,7 %.

Материнский капитал на первого ребёнка вырастет в 2021 году до 483 882 рублей. О планирующейся индексации на 3,7 % рассказали в пресс-службе Минтруда.

«Соответственно, размер материнского капитала в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребёнка, 639 432 рубля на второго ребёнка, если на первого семья не получала материнский капитал», — цитирует заявление пресс-службы министерства ТАСС.

Если семья ранее получала маткапитал на первого ребёнка, то доплата составит 155 550 рублей, отметили в ведомстве. Индексация заложена в проекте бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Согласно предварительным расчётам, в 2021 году маткапитал могут получить 1,2 млн семей.

Отметим, материнский капитал с 15 апреля в РФ оформляется автоматически после рождения ребёнка. Если мать ребёнка оформлена на портале госуслуг, то она получит уведомление о выдаче сертификата в личном кабинете и на телефон, который указан в контактных данных. Если родитель не оформлен на портале госуслуг или по каким-то причинам запись о рождении не попала в Единый реестр ЗАГС, то мать ребёнка должна самостоятельно оформить сертификат в ПФР и МФЦ.

Сроки выдачи сертификата уменьшились до пяти дней, а рассмотрение заявлений на получение маткапитала — до 10 дней.

Напомним, борющимся с коронавирусной инфекцией медикам продлят доплаты к зарплате и пересчитают отпускные по новой схеме.