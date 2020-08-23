Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

«Волочкова будет в бешенстве»: бывший муж балерины женится на телеведущей

сегодня 16:40

Фотографии из Instagram

Новая пассия Игоря Вдовина похвасталась помолвочным кольцом; подписчики телеведущей задаются вопросом, как на событие отреагирует Волочкова.

Ведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева похвасталась в личном блоге новым кольцом. Теледива заявила, что Игорь Вдовин сделал ей предложение руки и сердца, а она ответила согласием.

Бизнесмен Игорь Вдовин встречается с Еленой Николаевой уже больше года. И вот вчера 34-летняя Николаева рассказала в личном блоге о радостном событии, продемонстрировав помолвочное кольцо.

Подписчики телеведущей поздравили её со скорой свадьбой, при этом некоторые уже гадают, как на эту новость отреагирует бывшая жена Володина — балерина Анастасия Волочкова.

«Поздравляем вас, желаем счастья и долгих лет жизни!»;

«Волочкова будет в бешенстве, к гадалке не ходи!» — написали они.

Однако Николаева пока не раскрывает деталей будущего свадебного торжества, да и вообще предпочитает не рассказывать о личной жизни. Известно лишь, что она прекрасно ладит с Ариадной — дочерью Игоря от Анастасии Волочковой.

Анастасия и Игорь развелись ещё в середине нулевых. Поначалу супруги поддерживали тёплые отношения ради общего ребёнка, но затем крупно поссорились. Балерина вдруг обвинили экс-избранника в том, что он не вернул ей крупную сумму денег, и подала на него в суд.

«История продолжается 10 лет. Но теперь я буду бороться за свои деньги. Заявление в правоохранительные органы уже написано. Думаю, что этому человеку всё вернется в жизни бумерангом. Игорь содержит на мои средства своих женщин, своих детей... С ним судиться будем, а с другими людьми судиться не хочу», — заявила 44-летняя танцовщица.

Этим летом СМИ сообщали, что Вдовин вернул бывшей жене часть долга, оформив на её имя часть недостроенного жилого комплекса в Астрахани.

Напомним, 23 августа Анастасия Волочкова поделилась фотографиями из своего предсвадебного путешествия.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

0

Теги

скандал
фото
Волочкова
муж

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

37959
122 смерти за сутки: коронавирус в России
25536
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 9 сентября - гробы для нарушителей масочного режима в Индонезии, карантин словацкого министра, очаг в отделении ООН
18875
Карантин в школах Новосибирской области: Минздрав и Минобразование подписали совместный приказ
18556
Три смерти и 56 новых заболевших: коронавирус в Новосибирске на 10-35 9 сентября
16274
Ещё 142 человека умерли от коронавируса в России: сообщение оперативного штаба
16141
Как укрепить иммунитет во время сезонных вирусов: советы новосибирских медиков
15962
Беда на пороге: Роспотребнадзор оценил риск проникновения в РФ чумы из Монголии