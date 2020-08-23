«Волочкова будет в бешенстве»: бывший муж балерины женится на телеведущей

Фотографии из Instagram

Новая пассия Игоря Вдовина похвасталась помолвочным кольцом; подписчики телеведущей задаются вопросом, как на событие отреагирует Волочкова.

Ведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева похвасталась в личном блоге новым кольцом. Теледива заявила, что Игорь Вдовин сделал ей предложение руки и сердца, а она ответила согласием.

Бизнесмен Игорь Вдовин встречается с Еленой Николаевой уже больше года. И вот вчера 34-летняя Николаева рассказала в личном блоге о радостном событии, продемонстрировав помолвочное кольцо.

Подписчики телеведущей поздравили её со скорой свадьбой, при этом некоторые уже гадают, как на эту новость отреагирует бывшая жена Володина — балерина Анастасия Волочкова.

«Поздравляем вас, желаем счастья и долгих лет жизни!»;

«Волочкова будет в бешенстве, к гадалке не ходи!» — написали они.

Однако Николаева пока не раскрывает деталей будущего свадебного торжества, да и вообще предпочитает не рассказывать о личной жизни. Известно лишь, что она прекрасно ладит с Ариадной — дочерью Игоря от Анастасии Волочковой.

Анастасия и Игорь развелись ещё в середине нулевых. Поначалу супруги поддерживали тёплые отношения ради общего ребёнка, но затем крупно поссорились. Балерина вдруг обвинили экс-избранника в том, что он не вернул ей крупную сумму денег, и подала на него в суд.

«История продолжается 10 лет. Но теперь я буду бороться за свои деньги. Заявление в правоохранительные органы уже написано. Думаю, что этому человеку всё вернется в жизни бумерангом. Игорь содержит на мои средства своих женщин, своих детей... С ним судиться будем, а с другими людьми судиться не хочу», — заявила 44-летняя танцовщица.

Этим летом СМИ сообщали, что Вдовин вернул бывшей жене часть долга, оформив на её имя часть недостроенного жилого комплекса в Астрахани.

Напомним, 23 августа Анастасия Волочкова поделилась фотографиями из своего предсвадебного путешествия.