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«Выбери Радио» в Новосибирске: «Радио Дача», «Европа Плюс» и «Ретро FM» входят в ТОП-5 радиостанций по городу

сегодня 14:47

Фото: «Выбери Радио» в Новосибирске

Новосибирцы определились с любимыми радиостанциями; первые места заняли станции медиахолдинга «Выбери радио».

По данным последней волны исследовательской компании Mediascope, среди 30 радиостанций Новосибирска «Радио Дача», «Европа Плюс» и «Ретро FM» входят в ТОП-5* радио по количеству слушателей. Новосибирцы отдают большее предпочтение «Радио Дача» и «Европе Плюс», которые занимают первое и второе места соответственно. «Ретро FM» же замыкает ТОП-5 радиостанций столицы Сибири. Все три радиостанции входят в крупнейший региональный холдинг «Выбери Радио».

ГК «Выбери Радио» — крупнейший региональный радиохолдинг в Новосибирске и в стране в целом. В новосибирском филиале 10 радиостанций. Также в десятке лидеров по количеству слушателей находится «Дорожное радио». Сейчас оно занимает 7-ю строчку рейтинга. Помимо этого, в управлении «Выбери Радио» находятся молодые растущие станции, такие как Love Radio и «Новое Радио», а также локальные форматы, которые давно пользуются популярностью у жителей Новосибирска и Новосибирской области: «Городская волна» и «Радио 54».

Особое место занимают, конечно, Business FM и «Радио 7 на семи холмах». Это станции с самой высокой долей руководителей и владельцев бизнеса среди слушателей. Радиостанции «Выбери Радио», по данным Mediascope, слушают 82 % всех радиослушателей столицы Сибири.

Группа Компаний «Выбери Радио» — часть огромного медиахолдинга Media 1. В 2018 году в его состав вошёл оператор наружной рекламы Gallery. И с 2019 года у клиентов «Выбери Радио» появилась возможность для размещения не только на радио, но и на наружной рекламе.

*Источник: Mediascope, Radio Index — Новосибирск. Июль 2019 – июнь 2020, Daily Reach, аудитория в возрасте 12 лет и старше.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Новосибирская область
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Европа плюс
Ретро FM
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