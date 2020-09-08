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Выплата 10000: новые пособия получат не все семьи

сегодня 13:55

Фото с сайта pixabay.com

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому восемь регионов получат дополнительные средства на детские выплаты; пособие в размере 10,4 тысяч рублей получат не все семьи.

Российское правительство выделило дополнительные 1,73 миллиарда рублей на выплаты детских пособий. Деньги получат семьи, в которых родился третий ребёнок. Всего госпомощь направят в восемь регионов.

В число регионов, которые получат средства от государства, входят: Ленинградская область, Башкортостан, Северная Осетия — Алания, Удмуртская и Чувашская республики, Иркутская и Сахалинская области, а также Чукотский автономный округ.

«Дополнительное финансирование потребовалось в связи с тем, что по итогам первого полугодия были обновлены сведения о численности получателей. Всего в 2020 году деньги на эти цели поступят в 75 регионов. Решение поможет им выполнить свои обязательства перед многодетными семьями, нуждающимися в социальной поддержке», — сообщили в пресс-службе правительства России.

Всего на эти выплаты в 2020 году потратят 47 миллиардов рублей.

Пособие выплачивают ежемесячно до достижения ребёнком трёхлетнего возраста. Также оно распространяется и на последующих детей.

Размер выплат зависит от размера регионального детского прожиточного минимума. В среднем по России он составляет 10,4 тысячи рублей. Во всей стране такое пособие получают 540 тысяч семей.

Напомним, выплату в размере 3000 на одного ребёнка смогут получить безработные родители в сентябре. Такое постановление подписал Михаил Мишустин.

Автор:
Денис Калин

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детские пособия

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