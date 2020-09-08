Выплата 10000: срок подачи заявлений истекает через две недели

Фото с сайта pixabay.com

Родители детей от 3 до 16 лет могут обратиться за выплатами в Пенсионный фонд до 30 сентября; документы нужно подать и семьям с детьми до 3 лет.

Родителем детей до 3 лет и от 3 до 16 лет нужно подать заявление на выплаты в ПФР до 30 сентября. Это касается семей, которые не получили деньги ранее.

Родители, обратившиеся за выплатой только в сентябре, получат сразу все полагающиеся деньги одним платежом.

Если ребёнку с апреля по сентябрь 2020 года исполнилось 3 года, то помимо ежемесячной выплаты семьи смогут получить и единовременную в размере 10 тысяч рублей. На неё заявление нужно подать в месяце, в котором ребёнок достиг трёхлетнего возраста.

Заявление также можно подать и через портал госуслуг или в МФЦ.

Для оформления выплат понадобится предоставить несколько документов: паспорт, свидетельство о рождении, СНИЛС ребёнка и банковские реквизиты, куда и перечислят деньги.

Напомним, премьер-министр Мишустин подписал постановление, которое продлило выплаты медикам и соцработникам за работу с больными коронавирусом.