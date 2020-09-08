Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

Выплата 10000: срок подачи заявлений истекает через две недели

сегодня 18:06

Фото с сайта pixabay.com

Родители детей от 3 до 16 лет могут обратиться за выплатами в Пенсионный фонд до 30 сентября; документы нужно подать и семьям с детьми до 3 лет.

Родителем детей до 3 лет и от 3 до 16 лет нужно подать заявление на выплаты в ПФР до 30 сентября. Это касается семей, которые не получили деньги ранее.

Родители, обратившиеся за выплатой только в сентябре, получат сразу все полагающиеся деньги одним платежом.

Если ребёнку с апреля по сентябрь 2020 года исполнилось 3 года, то помимо ежемесячной выплаты семьи смогут получить и единовременную в размере 10 тысяч рублей. На неё заявление нужно подать в месяце, в котором ребёнок достиг трёхлетнего возраста.

Заявление также можно подать и через портал госуслуг или в МФЦ.

Для оформления выплат понадобится предоставить несколько документов: паспорт, свидетельство о рождении, СНИЛС ребёнка и банковские реквизиты, куда и перечислят деньги.

Напомним, премьер-министр Мишустин подписал постановление, которое продлило выплаты медикам и соцработникам за работу с больными коронавирусом.

Автор:
Денис Калин

0

Теги

выплаты
детские пособия
10000

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

37993
122 смерти за сутки: коронавирус в России
25546
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 9 сентября - гробы для нарушителей масочного режима в Индонезии, карантин словацкого министра, очаг в отделении ООН
18895
Карантин в школах Новосибирской области: Минздрав и Минобразование подписали совместный приказ
18560
Три смерти и 56 новых заболевших: коронавирус в Новосибирске на 10-35 9 сентября
16280
Ещё 142 человека умерли от коронавируса в России: сообщение оперативного штаба
16148
Как укрепить иммунитет во время сезонных вирусов: советы новосибирских медиков
15968
Беда на пороге: Роспотребнадзор оценил риск проникновения в РФ чумы из Монголии