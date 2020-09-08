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Выплата 10000: в сибирский регион направили средства на новые детские пособия, но деньги получат не все

сегодня 16:12

Фото с сайта pixabay.com

Пособие в размере 10,4 тысяч рублей выплачивают некоторым российским семьям с детьми; получить деньги могут родители, в которых родился третий ребёнок.

Регионам на выплату детских пособий предоставят дополнительные 1,73 млрд рублей. Поддержку получат семьи, в которых родился третий ребёнок. О подписании премьер-министром Мишустиным такого постановления сообщил ТАСС.

Дополнительные средства на выплаты получат всего восемь регионов: Республика Башкортостан, Северная Осетия – Алания, Удмуртская и Чувашская республики, Иркутская, Ленинградская и Сахалинская области и Чукотский автономный округ.

На третьего ребёнка семье будут выплачивать около 10,4 тысяч рублей. Выплаты продлятся до достижения ребёнком трёхлетнего возраста. Сообщается, что пособия можно будет оформить и на последующих детей.

Также известно, что такую поддержку получат около 517 тысяч российских семей.

Напомним, на выплаты безработным правительство России выделит дополнительные 35 миллиардов рублей.

Автор:
Денис Калин

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Теги

выплаты
детские пособия

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