Выплата 5000 рублей пенсионерам: кто не получит большую выплату 1 октября

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Доплату в размере 5 тысяч рублей пенсионерам перечислят 1 октября на День пожилого человека; деньги выплатят не во всех регионах России.

Прибавку к пенсии ко Дню пожилого человека в размере 5 тысяч рублей смогут получить некоторые российские пенсионеры. В бюджете Пенсионного фонда не хватит средств на выплаты в таком размере всем пожилым людям. Об этом рассказал Валерий Рязанский, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике.

Такие выплаты могут произойти только в случае, если их предусмотрят в федеральном бюджете. По словам сенатора, для таких трат потребуются дополнительные затраты, сообщает Ura.ru.

Однако регионы будут самостоятельно определять размер выплат. 5 тысяч рублей получат пенсионеры в Ямало-ненецком автономном округе. Для примера, в Челябинской области в 2019 году выплатили 700 рублей.

Напомним, стимулирующие выплаты россиянам, работающим с больными коронавирусом, продлили на сентябрь.