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Выплата на третьего ребёнка: кому достанется по новому постановлению Мишустина

сегодня 04:31

Фото Pixabay

Ленинградская область получит средства на выплату пособий при рождении третьего ребёнка; распоряжение о выделении средств региону подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Российское правительство выделило 1,73 миллиарда рублей, которые будут направлены на выплату пособий при рождении третьего ребенка в семье. Ленинградская область разделит средства еще с 7 регионами. В их число вошли Башкортостан, Северная Осетия — Алания, Удмуртская и Чувашская республики, Иркутская и Сахалинская области, а также Чукотский автономный округ, сообщает «ЛенТВ24»

Распоряжение № 2317-р от 11 сентября 2020 года.

"Дополнительное финансирование потребовалось в связи с тем, что по итогам первого полугодия были обновлены сведения о численности получателей. Всего в 2020 году деньги на эти цели поступят в 75 регионов. Решение поможет им выполнить свои обязательства перед многодетными семьями, нуждающимися в социальной поддержке", — сообщили в пресс-службе правительства России.

Согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина всего в 2020 году на эту меру поддержки потратят более 47 миллиардов.

Пособие выплачивается ежемесячно, пока ребенку не исполнится три года, причем распространяется не только на третьего, но и на последующих детей. Величина помощи зависит от регионального детского прожиточного минимума и в среднем, по данным на 2019 год, составляет 10,4 тысячи рублей. По всей России, как уточняют в правительстве, такие выплаты получают 540 тысяч семей.

Автор:
Эдвард Фицлер

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