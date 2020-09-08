Выплаты безработным: правительство выделит 35 млрд рублей на новые пособия

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На новые выплаты безработным кабмин выделит 35 млрд рублей; постановление о продлении пособия подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги на социальные выплаты безработным родителям с детьми будут выделены из резервного фонда правительства РФ. Таким образом Роструд получит около 35 млрд рублей на оказание поддержки оставшимся без работы россиянам.

В правительстве считают, что эти средства помогут обеспечить выплату пособия по безработице в полном размере тем, кому она полагается по закону.

«Из госказны будут выделены 35 миллиардов рублей для поддержания безработных, в том числе и тех, кто остался без средств к существованию из-за пандемии коронавирусной инфекции», — заявил Мишустин на селекторном заседании правительства.

Ранее кабмин РФ распорядился выплатить в сентябре по 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого ребёнка возрастом до 18 лет. Для этих целей из бюджета выделят 8,5 млрд рублей. Такую меру поддержки получат 2,8 миллиона россиян.