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Выплаты соцработникам: получить деньги можно будет и в октябре

сегодня 13:13

Фото с сайта pixabay.com и Густаво Зырянова / Сиб.фм

Премьер-министр Мишустин подписал постановление, которое продлит выплаты медработникам на сентябрь и соцработникам до 15 октября; медики и социальные работники получают прибавку к зарплате за работу с COVID-инфицированными.

Российским медикам и соцработникам продлили выплату стимулирующих пособий. Средства на выплаты среднему и младшему медперсоналу выделит правительство. О том, что соответствующее постановление уже подписано, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство приняло решение продлить ещё на один месяц, сентябрь, медицинским работникам стимулирующие выплаты <...> Как и прежде, с перерасчётом на отпускные», — заявил Мишустин.

Также премьер-министр сообщил, что уже готово постановление о продлении выплат соцработникам до 15 октября.

Ещё в начале сентября Мишустин рассказал, что на стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу и водителям скорых выделят почти 22 млрд рублей.

Дополнительные 1,8 млрд рублей направят на поддержку работников социальных учреждений, среди которых есть дома престарелых и интернаты для инвалидов.

Первые стимулирующие выплаты для медиков, работающих с коронавирусными пациентами, выплачивали до июля. Затем их продлили до конца лета. Младший персонал может рассчитывать на прибавку от 25 тысяч рублей, а врачи — до 80 тысяч рублей.

Напомним, кабмин выделил средства нескольким регионам на детские выплаты. Получить пособие почти в 10 тысяч рублей смогут семьи, где родился третий ребёнок.

Автор:
Денис Калин

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