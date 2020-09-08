За сутки 150 смертей: коронавирус в России
Фото Михаила Докукина / Сиб.фм
В России выявлено 5 529 новых случаев коронавируса; за сутки умерли 150 человек.
За последние сутки в России выявлено 5 529 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,5 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 605 человек.
🔸 Москва — 730
🔸 Санкт-Петербург — 206
🔸 Ростовская область — 165
🔸 Московская область — 151
🔸 Нижегородская область — 139
🔸 Ставропольский край — 134
🔸 Ульяновская область — 128
🔸 Свердловская область — 124
🔸 Самарская область — 122
🔸 Кемеровская область — 115
🔸 Воронежская область — 112
🔸 Саратовская область — 109
🔸 Красноярский край — 101
🔸 Оренбургская область — 100
🔸 Волгоградская область — 97
🔸 Пензенская область — 95
🔸 Краснодарский край — 94
🔸 Архангельская область — 88
🔸 Республика Дагестан — 83
🔸 Ханты-Мансийский АО — 83
🔸 Республика Крым — 75
🔸 Республика Калмыкия — 73
🔸 Иркутская область — 73
🔸 Мурманская область — 72
🔸 Челябинская область — 71
🔸 Приморский край — 68
🔸 Забайкальский край — 66
🔸 Хабаровский край — 66
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 65
🔸 Удмуртская Республика — 65
🔸 Республика Саха (Якутия) — 65
🔸 Кировская область — 63
🔸 Алтайский край — 63
🔸 Пермский край — 61
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 61
🔸 Новосибирская область — 59
🔸 Томская область — 58
🔸 Орловская область — 51
🔸 Республика Коми — 51
🔸 Астраханская область — 51
🔸 Тюменская область — 51
🔸 Республика Ингушетия — 48
🔸 Республика Бурятия — 48
🔸 Белгородская область — 46
🔸 Брянская область — 46
🔸 Вологодская область — 44
🔸 Омская область — 44
🔸 Ярославская область — 42
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 42
🔸 Ивановская область — 41
🔸 Ленинградская область — 38
🔸 Калининградская область — 35
🔸 Сахалинская область — 35
🔸 Липецкая область — 33
🔸 Владимирская область — 32
🔸 Тульская область — 32
🔸 Магаданская область — 32
🔸 Республика Северная Осетия — 31
🔸 Республика Башкортостан — 31
🔸 Республика Тыва — 31
🔸 Калужская область — 30
🔸 Рязанская область — 30
🔸 Республика Мордовия — 30
🔸 Курская область — 29
🔸 Тамбовская область — 29
🔸 Республика Хакасия — 29
🔸 Новгородская область — 27
🔸 Тверская область — 26
🔸 Амурская область — 26
🔸 Чувашская Республика — 25
🔸 Курганская область — 25
🔸 Камчатский край — 23
🔸 Республика Марий Эл — 22
🔸 Республика Татарстан — 22
🔸 Республика Алтай — 21
🔸 Республика Адыгея — 20
🔸 Севастополь — 19
🔸 Костромская область — 16
🔸 Псковская область — 14
🔸 Смоленская область — 9
🔸 Республика Карелия — 8
🔸 Еврейская АО — 8
🔸 Чеченская Республика — 5
🔸 Чукотский АО — 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 073 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 785 летальных исходов, выздоровело 884 305 человек.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают