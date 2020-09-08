За сутки 150 смертей: коронавирус в России

Фото Михаила Докукина / Сиб.фм

В России выявлено 5 529 новых случаев коронавируса; за сутки умерли 150 человек.

За последние сутки в России выявлено 5 529 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,5 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 605 человек.

🔸 Москва — 730

🔸 Санкт-Петербург — 206

🔸 Ростовская область — 165

🔸 Московская область — 151

🔸 Нижегородская область — 139

🔸 Ставропольский край — 134

🔸 Ульяновская область — 128

🔸 Свердловская область — 124

🔸 Самарская область — 122

🔸 Кемеровская область — 115

🔸 Воронежская область — 112

🔸 Саратовская область — 109

🔸 Красноярский край — 101

🔸 Оренбургская область — 100

🔸 Волгоградская область — 97

🔸 Пензенская область — 95

🔸 Краснодарский край — 94

🔸 Архангельская область — 88

🔸 Республика Дагестан — 83

🔸 Ханты-Мансийский АО — 83

🔸 Республика Крым — 75

🔸 Республика Калмыкия — 73

🔸 Иркутская область — 73

🔸 Мурманская область — 72

🔸 Челябинская область — 71

🔸 Приморский край — 68

🔸 Забайкальский край — 66

🔸 Хабаровский край — 66

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 65

🔸 Удмуртская Республика — 65

🔸 Республика Саха (Якутия) — 65

🔸 Кировская область — 63

🔸 Алтайский край — 63

🔸 Пермский край — 61

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 61

🔸 Новосибирская область — 59

🔸 Томская область — 58

🔸 Орловская область — 51

🔸 Республика Коми — 51

🔸 Астраханская область — 51

🔸 Тюменская область — 51

🔸 Республика Ингушетия — 48

🔸 Республика Бурятия — 48

🔸 Белгородская область — 46

🔸 Брянская область — 46

🔸 Вологодская область — 44

🔸 Омская область — 44

🔸 Ярославская область — 42

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 42

🔸 Ивановская область — 41

🔸 Ленинградская область — 38

🔸 Калининградская область — 35

🔸 Сахалинская область — 35

🔸 Липецкая область — 33

🔸 Владимирская область — 32

🔸 Тульская область — 32

🔸 Магаданская область — 32

🔸 Республика Северная Осетия — 31

🔸 Республика Башкортостан — 31

🔸 Республика Тыва — 31

🔸 Калужская область — 30

🔸 Рязанская область — 30

🔸 Республика Мордовия — 30

🔸 Курская область — 29

🔸 Тамбовская область — 29

🔸 Республика Хакасия — 29

🔸 Новгородская область — 27

🔸 Тверская область — 26

🔸 Амурская область — 26

🔸 Чувашская Республика — 25

🔸 Курганская область — 25

🔸 Камчатский край — 23

🔸 Республика Марий Эл — 22

🔸 Республика Татарстан — 22

🔸 Республика Алтай — 21

🔸 Республика Адыгея — 20

🔸 Севастополь — 19

🔸 Костромская область — 16

🔸 Псковская область — 14

🔸 Смоленская область — 9

🔸 Республика Карелия — 8

🔸 Еврейская АО — 8

🔸 Чеченская Республика — 5

🔸 Чукотский АО — 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 073 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 785 летальных исходов, выздоровело 884 305 человек.