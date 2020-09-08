Зачесалась левая грудь – быть ли беде: что пророчат приметы для мужчин и женщин

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К чему чешется левая грудь у мужчин и женщин; ждать ли беды или зуд на любовную удачу.

Уже давно подаваемые судьбой знаки мы называем народными приметами. Не одно поколение людей, веками наблюдая за своей жизнью, доказало, что взаимосвязь между происходящими событиями и предшествующими им знаками существует. Нам остаётся только быть внимательнее, вникнуть в суть приметы, обращать внимание на то, что происходит с нами. Например, может зачесаться левая грудь.

Не каждый задумается о том, что это судьба пытается его о чём-то предупредить. А задуматься и обратить на это внимание следует. Одно то, что левая часть тела немного ближе к сердцу, чем правая, говорит том, что душевных мук и переживаний при зуде левой груди вам не избежать. Зачесавшаяся левая грудь предвещает эмоциональные всплески, любовные приключения. Отвечает за проявления духовного в человеке.

Трактовка с позиции эзотерики говорит о том, что всё происходящее с левой стороны человека — от козней сатаны. Поэтому зачесавшаяся левая грудь будет предпосылкой к негативным последствиям и переживаниям по этому поводу. Ожидать стоит неурядиц как в семейных делах, так ссор и скандалов с друзьями, недопониманий различного рода на работе, даже кражи и потери.

Особенно осторожным нужно быть тому, кто уже поссорился с кем-либо. Потому что зуд левой груди в этом случае может обозначать, что скоро вам отомстят.

Чаще всего грудь с левой стороны у мужчин чешется к возникновению новых романтических отношений. Сам мужчина воспримет эти отношения серьёзно, влюбится, как говорится, по уши. В этом случае ему стоит внимательней отнестись к своей второй половине, отключить эмоции и адекватно проанализировать отношения. Вполне возможно, девушка не отвечает столь преданной взаимностью.

Также зачесавшаяся левая грудь подскажет, что нужно обратить внимание на интимные отношения с партнёршей. Скорее всего, вашу вторую половину эти отношения не устраивают. Пересмотрите свой подход к этому вопросу.

К чему чешется левая грудь у женщин? Многовековые наблюдения за приметой показали, что при зуде левой груди представительницам слабого пола можно загадать желание, а потом её почесать. Желание обязательно нужно произнести про себя три раза.

Ещё примета предвещает получение письма романтического содержания от противоположного пола. Знакомство обещает быть бурным, продолжительным и многообещающим. Но только в том случае, если ваша собственная интуиция не сомневается в этом. Если же сомнения всё-таки есть, лучше оставить любовное послание без ответа.

Кроме того, если левая грудь начинает зудеть у девушки, то скоро она познакомится с человеком, отношения с которым будут серьёзными и настроенными на семью. В сфере финансов в этой семье будет стабильность и покой. А замужняя женщина может быть уверена, что муж её очень любит и в ближайшее время продемонстрирует всё своё отношение к жене. Не только расскажет о своих бурных не остывших чувствах, но и покажет.

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