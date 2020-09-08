Загорелась 5-этажка: мужчина погиб на руках медиков после пожара в Новосибирске

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В Ленинском районе Новосибирска загорелась квартира в пятиэтажном доме; мужчина погиб в карете скорой помощи.

Мужчина погиб в пожаре, который произошёл в пятиэтажном доме на улице Забалуева. Остальных жителей удалось эвакуировать из горящего здания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

«В 16:53 поступило сообщение о возгорании квартиры на пятом этаже в пятиэтажном доме на ул. Забалуева в Ленинском районе Новосибирске. В течение семи минут первые пожарно-спасательные подразделения были на месте по повышенному рангу вызова. В это время из окна на пятом этаже шёл дым. Пожарные оперативно организовали разведку для обнаружения очага возгорания и людей в задымлённом подъезде. Из горящей квартиры специалисты МЧС России эвакуировали мужчину, которого передали бригаде скорой помощи», – говорится в сообщении пресс-службы.

Там также добавили, что жители соседних квартир были успешно эвакуированы. Всего было спасено 15 человек, среди которых двое детей.

«В течение 27 минут открытое горение было ликвидировано. Горела мебель и домашние вещи на площади 15 кв. м», – пишет пресс-служба.

Спасти мужчину медикам не удалось – он скончался от полученных травм.

Дознавателям МЧС России и следователям СК предстоит выяснить причины и обстоятельства пожара.

Напомним, ночью 15 сентября в Новосибирске загорелся дом.