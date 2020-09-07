Жительница Новосибирска рассказала, как её сына царапали и кусали на глазах трёх воспитателей частного детского сада

Фотографии с сайта flamp.ru и из группы детского сада "Филин" в социальной сети "В контакте"

В итоге из детского сада исключили потерпевшего мальчика, а не его обидчика; видеозапись инцидента шокировала родителей.

Жительница Новосибирска рассказала о вопиющем случае, произошедшем с её полуторогодовалым ребёнком в одном из частных детских садов города. Свою историю она опубликовала на сайте отзывов flamp.ru. Женщина заявила, что её сына царапали и кусали прямо на глазах трёх воспитателей, которые никак не реагировали на происходящее, пока ребёнок не начал в голос плакать и кричать от боли. В итоге из детского сада исключили потерпевшего малыша, а не его обидчика.

По словам матери мальчика, инцидент произошёл в частном детском саду «Филин», который расположен по адресу ул. Выборная, 91/3.

Мать потерпевшего заявила, что адаптацию они прошли хорошо, несмотря на небольшой возраст ребёнка. Изначально мальчик с удовольствием оставался в группе.

Но уже 9 сентября маме прислали фотографию, на которой запечатлели руку её сына с «непонятными царапинами». Заведующая детского сада заявила, что мальчики не смогли «поделить машинку», но воспитатели оперативно отреагировали, и дело ограничилось только одним укусом.

Однако, забирая ребёнка вечером, женщина заметила, что исцарапаны и покусаны у него обе руки.

«Странно да? Если укус был один», — возмущается автор отзыва (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. Сиб.фм).

По её словам, их заверили, что укусы обработали специальной мазью, ребёнку даже подарили книжку и пообещали, что родители обидчика свяжутся с потерпевшими, чтобы урегулировать возникший конфликт. Этого так и не произошло.

Позже выяснилось, что нападавший мальчик уже не первый раз проявлял агрессию, причём его поведение воспитатели объясняли проблемами в семье.

Родители потерпевшего обратились к администрации детского сада с запросом просмотреть запись видеонаблюдения. По словам автора отзыва, на ней они увидели, что в комнате с детьми находились трое воспитателей, но никто из них не отреагировал вовремя на происходящее.

«Мальчик кусал нашего сына неоднократно, наш попытался отойти от него , но он намерено хватал ручки, и продолжал кусать. НИКТО из воспитателей не обращал на это внимания ,( хотя дети перемещались из одного места комнаты в другой ) , до того момента пока наш не заорал от боли!!! Только тогда подбежали! Хотя все трое были в метре от них, причем одна из воспитателей находилось на расстоянии вытянутой руки», — рассказала женщина.

Она также отметила, что на просьбу исключить обидчика из детского сада администрация ответила отказом, пообещав лишь провести беседу с ним и его родителями. В итоге исключён из детского сада был потерпевший ребёнок.

«И что вы думаете , нас выгнали!!! Ссылаясь на то, что с нашими запросами не смогут работать. В договоре четко прописан пункт , что сад обязуется обеспечить ребёнку охрану жизни , физическое , психическое здоровье. Теперь мы вынуждены экстренно искать сад , ко всему прочему во всех хороших уже нет мест. Отличный подход к решению подобных ситуаций. Просто шок...» — заключила женщина.

Напомним, 7 сентября в детских садах Новосибирска ввели плату за прогулы.