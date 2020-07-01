Жительницу Новосибирска заставляют вернуть почти миллион рублей за угнанную машину

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Сибирячка написала заявление об угоне машины, а затем обвинила охранное предприятие и управляющую компанию в ненадлежащем содержании подземной парковки. Женщина отсудила больше миллиона рублей, а когда спустя год автомобиль нашли, ЧОП решил вернуть сумму. Теперь признанная потерпевшей по делу об угоне сибирячка будет вынуждена заплатить около 800 тысяч за необоснованное обогащение.

Частное охранное предприятие засудило сибирячку, у которой три года назад угнали автомобиль. Согласно материалам дела, Елена Назина, которая живёт в Горском жилмассиве, в 2017 году написала заявление о похищении её машины. Автомобиль стоял на подземной парковке, которая находится в ведении управляющей компании ООО КЖЭК «Горский» и под охраной частного предприятия ООО «Баярд».

В связи с этим Елена Назина также обратилась в суд к управляющей компании из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Те в свою очередь вышли с иском к ЧОП «Баярд» в Арбитражный суд о возмещении убытков за угнанный автомобиль. Крайним осталось именно охранное предприятие: в 2018 году его обязали выплатить больше 750 тысяч рублей. Всегда женщина отсудила 1,125 млн рублей.

Однако спустя некоторое время дело приняло неожиданный поворот. В 2018 году дознаватели обнаружили угнанный автомобиль Елены Назиной — он был немного видоизменён. Экспертиза показала, что это её машина, а позже транспортное средство вернули на ответственное хранение с правом пользования потерпевшей.

Уже в 2019 году руководство ЧОП «Баярд» решило возместить убытки, которые они понесли из-за угнанной машины — именно они заплатили больше 750 тысяч рублей в пользу управляющей компании. Судебное разбирательство длилось на протяжении всего прошлого года, и в итоге Елену Назину обязали выплатить 750 тысяч в пользу охранного предприятия. Суд посчитал, что, получив деньги за угнанное авто, которое вернулось обратно хозяйке, она необоснованно обогатилась. Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, в июле осудили жительницу Новосибирска, которая заявила об угоне машины, чтобы избежать наказания за пьяное ДТП.