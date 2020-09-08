Знаки зодиака: к каким психическим расстройствам могут быть предрасположены
Фото pixabay.com
Каждый человек имеет предрасположенность к различным расстройствам; узнайте, с какими психическими заболеваниями могут столкнуться знаки зодиака.
Звёзды определяют темперамент и характер людей, из-за чего каждый может иметь склонность к определенным психическим проблемам.
Овен
Овны крайне эмоциональны и вспыльчивы. Из-за своей агрессивности представители этого знака часто становятся заложниками неврозов. Им трудно управлять своим гневом, и они могут выместить его на окружающих.
Телец
Тельцы относительно других знаков довольно сдержанные, они умеют держать себя в руках. У этих знаков очень крепкие нервы. Однако Тельцы боятся нищеты, и эта боязнь зачастую перерастает в фобию.
Близнецы
Близнецы страдают от неуравновешенности. Нередки у них и резкие перепады настроения. У близнецов часто выявляют биполярное расстройство личности, которое они подпитывают спиртным и запрещёнными веществами.
Рак
Психические расстройства Рака связаны с его неуверенностью в себе. Раки склонны к серьёзной, продолжительной депрессии. Из-за этого они занимают первое место в грустном рейтинге знаков по склонности к самоубийству.
Лев
Львы амбициозны, обожают власть. Безусловно, люди с таким характером склонны к мании величия. Также Лев способен проявлять агрессию в отношении близких, он не может управлять собой в состоянии аффекта.
Дева
Девы умеют держать свои чувства и эмоции в руках. Однако их излишняя любовь к идеальной чистоте может перерасти в навязчивую идею. Часто именно у Дев встречается ОКР. Они очень боятся насекомых и микробов.
Весы
Весы – патологические лжецы, иногда они просто не могут остановиться. Они постоянно хотят казаться лучше. Весы могут запутаться во лжи и навредить самим себе, когда ложь перерастёт в шизофрению.
Скорпион
Никто не знает, что сможет учудить Скорпион, если не будет держать себя в руках. Часто расстройства Скорпионов связаны с его сексуальностью. Представители таких знаков зодиака могут стать насильниками и маньяками.
Стрелец
Стрельцы добродушны, скрывают эмоции за шутками. Кажется, что его невозможно вывести из себя. Но всё меняется, если ограничить свободу Стрельца. Они жуткие клаустрофобы и боятся высоты.
Козерог
Козероги не склонны к выражению эмоций и чувств, но они становятся заложниками перфекционизма. Трудоголиков давит груз ответственности, и часто достижение успеха во всём становится их навязчивой идеей.
Водолей
Водолеи никогда не страдают от одиночества, но сильно боятся этого. В одиночестве Водолей впадает в затяжную депрессию, начинают себя ненавидеть, отпуская свою самооценку на дно.
Рыбы
Самые нежные и эмоциональные Рыбы чаще других знаков страдают психическими заболеваниями. Они принимают всё близко к сердцу. Рыбы часто посещают психотерапевта из-за истерик и панических атак.
Напомним, астрологи составили рейтинг убийц и маньяков по знаку зодиака.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают