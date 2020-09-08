Знаки зодиака: к каким психическим расстройствам могут быть предрасположены

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Каждый человек имеет предрасположенность к различным расстройствам; узнайте, с какими психическими заболеваниями могут столкнуться знаки зодиака.

Звёзды определяют темперамент и характер людей, из-за чего каждый может иметь склонность к определенным психическим проблемам.

Овен

Овны крайне эмоциональны и вспыльчивы. Из-за своей агрессивности представители этого знака часто становятся заложниками неврозов. Им трудно управлять своим гневом, и они могут выместить его на окружающих.

Телец

Тельцы относительно других знаков довольно сдержанные, они умеют держать себя в руках. У этих знаков очень крепкие нервы. Однако Тельцы боятся нищеты, и эта боязнь зачастую перерастает в фобию.

Близнецы

Близнецы страдают от неуравновешенности. Нередки у них и резкие перепады настроения. У близнецов часто выявляют биполярное расстройство личности, которое они подпитывают спиртным и запрещёнными веществами.

Рак

Психические расстройства Рака связаны с его неуверенностью в себе. Раки склонны к серьёзной, продолжительной депрессии. Из-за этого они занимают первое место в грустном рейтинге знаков по склонности к самоубийству.

Лев

Львы амбициозны, обожают власть. Безусловно, люди с таким характером склонны к мании величия. Также Лев способен проявлять агрессию в отношении близких, он не может управлять собой в состоянии аффекта.

Дева

Девы умеют держать свои чувства и эмоции в руках. Однако их излишняя любовь к идеальной чистоте может перерасти в навязчивую идею. Часто именно у Дев встречается ОКР. Они очень боятся насекомых и микробов.

Весы

Весы – патологические лжецы, иногда они просто не могут остановиться. Они постоянно хотят казаться лучше. Весы могут запутаться во лжи и навредить самим себе, когда ложь перерастёт в шизофрению.

Скорпион

Никто не знает, что сможет учудить Скорпион, если не будет держать себя в руках. Часто расстройства Скорпионов связаны с его сексуальностью. Представители таких знаков зодиака могут стать насильниками и маньяками.

Стрелец

Стрельцы добродушны, скрывают эмоции за шутками. Кажется, что его невозможно вывести из себя. Но всё меняется, если ограничить свободу Стрельца. Они жуткие клаустрофобы и боятся высоты.

Козерог

Козероги не склонны к выражению эмоций и чувств, но они становятся заложниками перфекционизма. Трудоголиков давит груз ответственности, и часто достижение успеха во всём становится их навязчивой идеей.

Водолей

Водолеи никогда не страдают от одиночества, но сильно боятся этого. В одиночестве Водолей впадает в затяжную депрессию, начинают себя ненавидеть, отпуская свою самооценку на дно.

Рыбы

Самые нежные и эмоциональные Рыбы чаще других знаков страдают психическими заболеваниями. Они принимают всё близко к сердцу. Рыбы часто посещают психотерапевта из-за истерик и панических атак.

Напомним, астрологи составили рейтинг убийц и маньяков по знаку зодиака.