17 сентября Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»: как правильно отметить и что нельзя делать в этот день

Фото церковный календарь

Православный мир 17 сентября отмечает праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»; в народе святой лик считается охранительницей от пожара и молнии.

Православные 17 сентября отмечают праздник иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина». В Пятикнижии Моисею явился Бог в виде горящего, но не сгорающего куста и призвал его вывести народ Израиля из земель Египта.

В христианской вере Неопалимая Купина стала символом непорочного зачатия Девы Марии и прообразом Богоматери. В православии почитают чудотворную икону Божией Матери «Неопалимая Купина».

В центре иконы изображена Мария с младенцем. Её образ заключён в восьмиконечную звезду, которая образована двумя четырёхугольниками. Один из них зелёного цвета (естественный цвет купины), а второй – красный (цвет пламени). В русской иконописи икона известна с середины 16 века.

В 17 столетии в честь иконы был установлен праздник. Одна из наиболее древних икон «Неопалимой Купины» находится в алтаре Благовещенского собора Московского Кремля. Её принесли в Москву палестинские иноки в 1390 году и, согласно преданию, икону написали на камне той самой скалы, где в образе таинственного куста Моисею явился Бог.

С этой иконой связано интересное событие. В 1812 году риза (накладное украшение на иконах, покрывающее всю иконную доску поверх красочного слоя, кроме нескольких значимых элементов – прим.ред.) этой иконы была похищена солдатом Наполеоновской армии. Перед тем, как покинуть Москву, к священнику Новодевичьего монастыря пришёл солдат и отдал ему ризу с иконы «Неопалимой Купины». Воин попросил возвратить её в ту церковь, откуда она была украдена. Солдат признался, что с тех пор, как он взял ризу, его мучила невыносимая тоска и не покидала тревога.

В народе «Неопалимую Купину» считали охранительницей от пожара и молнии. Существовал обычай – в случае пожара обходить вокруг горящего дома с такой иконой. Если есть возможность, в этот день стоит сходить в церковь и поставить свечку иконе Божией Матери «Неопалимая Купина».

Касаемо съестного на столе, то в этот день рекомендуется питаться простой, скаромной пищей и постараться не переедать. Помните, чревоугодие во все времена считалось смертным грехом. И ни в коем случае не ругаться и не ссориться с родными и близкими.

Напомним, Сиб.фм рассказывал об истории и происхождении православного праздника Мамантов День.