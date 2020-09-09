24 260 рублей при рождении первенца: в Приангарье одобрили долгожданную выплату семьям с детьми

Фото pixabay.com

В Приангарье одобрили законопроект о региональной выплате семьям при рождении первенца; размер дотации составит 24 260 рублей.

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на сессии приняли проект закона о введении с 1 января 2021 года региональной единовременной денежной выплаты семьям при рождении первого ребёнка.

Как сообщил на сессии председатель комитета по законодательству о здравоохранении и социальной защите Александр Гаськов, размер перечислений составит 24 260 рублей.

«Законопроектом предлагается предусмотреть дополнительную меру социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде единовременной выплаты при рождении первого ребёнка в размере 24 тысяч 260 рублей. Считаем, что принятие закона усилит социальную защиту семей с детьми», — сказал Гаськов.

Выплату будут получать семьи, в которых среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума.

Деньги будут выделяться из областного бюджета, информирует ТАСС. В заключении Контрольно-счётной палаты Иркутской области на проект закона говорится, что в 2021 году на выплаты потребуется ориентировочно 155 млн рублей.

Напомним, выплаты для сражающихся с коронавирусом медиков продлили на сентябрь, распоряжение подписал премьер Мишустин.