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“А вы спите со своими кобелями?”: новосибирский певец Митя Фомин рассказал о любви к собакам

сегодня 08:50

Фото instagram.com/mf_agent

У Мити Фомина есть собака Снежа; певец рассказал, что с детства привык к животным в доме.

Новосибирский певец Митя Фомин рассказал, что периодически разрешает своей собаке спать в его постели. Артист опубликовал фото с питомцем Снежей на своей странице в Instagram.

“Тот самый момент,когда нас застали врасплох! Особенно Снеже конфузно! Доброе! Вот сколько держу собак в своей жизни,а это прям с детства,никогда не возникало сомнений, брать ли их периодически к себе в кровать) Безусловно,в любое другое время они должны находится на месте или просто рядом. Это закон! Но периодически желание прижать любимую псину настолько велико,что сил нет и тащишь ее в объятия и туда,где ты сам ... А вы спите со своими кобелями и суками?”, — написал Фомин.

Пост певца вызвал бурную реакцию у публики. Актриса Ольга Хохлова и ведущая Аврора также отметили, что пускают собак к себе в постель.

Напомним, Митя Фомин озадачил поклонников философскими размышлениями.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Теги

Новосибирская область
шоу-бизнес
митя фомин

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