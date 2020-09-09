«Акация на Красногорской»: как сэкономить более двух миллионов на ипотеке

Фото предоставлено отделом продаж ДК "Акация"

Всего семь трёхкомнатных квартир осталось в 17-этажном жилом доме «Акация на Красногорской». Новостройка подойдёт тем, кто хочет приобрести жильё на завершающем этапе строительства.

«Акация на Красногорской» — первый и удачный во всех отношениях проект девелоперской компании «Акация». Буквально за пять месяцев в нескольких минутах езды от станции метро «Заельцовская» по быстровозводимой технологии строительства возведен 17-этажный панельный дом. Сейчас на объекте ведётся отделка коммерческих помещений 1-го этажа и благоустройство придомовой территории.

Рядом с «Акацией на Красногорской» развитая инфраструктура, которая делает новостройку комфортной для семейного проживания. Супермаркет «Пятёрочка», торговые центры «Гигант» и METRO Cash&Carry, городская больница № 1 и поликлиника № 27, отделение полиции № 3 (Заельцовский), четыре детских сада, две общеобразовательные школы и Сибирский Кадетский корпус — всё находится в шаговой доступности.

«Акация на Красногорской» построена в очень удобной локации. Здесь гармонично сочетаются хорошая транспортная развязка и тихая внутриквартальная обстановка. Несмотря на прямой выезд на Красный проспект и улицу Жуковского, благодаря которому до площади Калинина и станции метро «Заельцовская» ехать на автомобиле всего 5 минут, и наличие рядом остановок общественного транспорта, дом находится в глубине от шумных магистралей. Здесь будет комфортно жить тем, кто ведёт активную городскую жизнь, так и предпочитающим более размеренный ритм жизни.

Приятным бонусом для новосёлов, которые приобрели квартиры на верхних этажах новостройки, станет шикарная панорама лесного массива «зелёной жемчужины» Новосибирска — Заельцовского парка, до которого можно добраться на машине всего за 15 минут. В трёхкомнатных квартирах с угловым панорамным остеклением, которые есть в ассортиментной линейке «Акации на Красногорской», будущие жильцы получат особенное эстетическое удовольствие от живописных видов. Кроме того, увеличенные оконные проёмы сделают жильё ещё светлее и просторнее.

Увеличенные оконные проемы «Акации на Красногорской» сделают жилье ещё светлее и просторнее

При покупке квартиры в «Акации на Красногорской» можно воспользоваться выгодной ипотечной программой «Господдержка-2020», действующей до 1 ноября 2020 года. Сколько составит экономия по льготной ипотеке по сравнению со стандартной банковской программой? Стоимость трёхкомнатной квартиры 79,3 кв. м в новостройке «Акация на Красногоройской» — 4,63 млн. В случае оформления ипотечного кредита на 25 лет, первоначальном взносе 926 тыс. при стандартной ставке в 8,9 % ежемесячный платеж будет равен 30 830,58* руб., а при тех же условиях, но при 5,85 % сумма ежемесячных выплат составит 23 526, 45** руб. За весь период экономия — 2 191 239 руб.

Девелоперская компания «Акация» располагает собственным земельным фондом и строит дома и жилые комплексы в районах с развитой инфраструктурой и удобным месторасположением. Сейчас у застройщика один проект в активной стадии строительства: ЖК «Акация на Ватутина», в завершающей — 17-этажный многоквартирный дом «Акация на Красногорской», также один объект готовится к открытию продаж.

Записаться на экскурсию и забронировать понравившуюся квартиру, можно позвонив по телефону: +7 (383) 258-77-44

Отдел продаж «Акация на Ватутина»: улица Семьи Шамшиных, 64, офис № 607 тел.: +7 (383) 258-77-44 акация54.рф Instagram

Застройщик: ООО СЗ «Акация на Ватутина». Проектная декларация на сайте: акация54.рф

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