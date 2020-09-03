Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

Акцизы на сигареты предложили увеличить в России: вырастут цены

сегодня 07:43

Фото pixabay.com

Минфин России предложил увеличить акцизы на табак; для этого подготовлены поправки в Налоговый кодекс.

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс. Они предполагают повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.

Подготовленное предложение уже одобрено комиссией по законопроектной деятельности и будет рассмотрено на заседании правительства.

Представитель министерства финансов пояснил журналистам издания, что внеплановое повышение акцизов даст возможность обеспечить выполнение социальных обязательств со стороны государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Акциз является главным фактором в формировании стоимости сигарет. При его повышении на 20 процентов средняя стоимость пачки сигарет увеличится до 140 рублей. Розничные цены вырастут примерно на 20 рублей за пачку, уточняет РБК.

Напомним, в начале сентября минздрав заявил о запрете ароматических сигарет.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Россия
акциз

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25614
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 9 сентября - гробы для нарушителей масочного режима в Индонезии, карантин словацкого министра, очаг в отделении ООН
19037
Карантин в школах Новосибирской области: Минздрав и Минобразование подписали совместный приказ
18613
Три смерти и 56 новых заболевших: коронавирус в Новосибирске на 10-35 9 сентября
16342
Ещё 142 человека умерли от коронавируса в России: сообщение оперативного штаба
16207
Как укрепить иммунитет во время сезонных вирусов: советы новосибирских медиков
13644
Россияне задолжали по ипотеке свыше 8 трлн рублей
13359
Единая и неделимая: в Новосибирской области собираются ввести электронную карту жителя