Акцизы на сигареты предложили увеличить в России: вырастут цены

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Минфин России предложил увеличить акцизы на табак; для этого подготовлены поправки в Налоговый кодекс.

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс. Они предполагают повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.

Подготовленное предложение уже одобрено комиссией по законопроектной деятельности и будет рассмотрено на заседании правительства.

Представитель министерства финансов пояснил журналистам издания, что внеплановое повышение акцизов даст возможность обеспечить выполнение социальных обязательств со стороны государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Акциз является главным фактором в формировании стоимости сигарет. При его повышении на 20 процентов средняя стоимость пачки сигарет увеличится до 140 рублей. Розничные цены вырастут примерно на 20 рублей за пачку, уточняет РБК.

Напомним, в начале сентября минздрав заявил о запрете ароматических сигарет.