Андрей Травников: «Единую Россию» безоговорочно поддерживает большинство населения городов и районов Новосибирской области»

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

На заседании новосибирского отделения партии «Единая Россия» Травников заявил о её победе на выборах; ЕР получила более 72 % мандатов в представительные органы региона.

На территории Новосибирской области во всех избирательных кампаниях партия «Единая Россия» одержала убедительную победу. Из 4 920 мандатов в представительные органы власти ЕР получила 3 564, или более 72 %. Об этом заявил губернатор Андрей Травников во время рабочей встречи с однопартийцами, одержавшими победу во время выборов, прошедших в единый день голосования 13 сентября.

«Я считаю, что мы завершаем эту кампанию достойно, что мы не зря трудились, потому что «Единая Россия» на территории Новосибирской области во всех избирательных кампаниях может отметить безоговорочную убедительную победу. Я благодарю всех за то время и силы, которые вы вложили в победу партии, в победу наших единомышленников. Каждый голос, который вы принесли в общую копилку, позволяет нам сегодня говорить о таком уверенном результате, о нашей общей победе. Работаем дальше, на благо развития всей Новосибирской области и отдельных её территорий», — обратился к участникам встречи Андрей Травников.

Глава региона напомнил, что 13 сентября – кроме выборов депутатов Законодательного собрания Новосибирской области – также проходили выборы в представительные органы 27 муниципальных районов, двух городских округов, 22 городских поселений и 416 сельских поселений.

В результате голосования избраны 76 депутатов Законодательного собрания, 4 844 депутата представительных органов местного самоуправления, 18 представительных органов муниципальных районов, которые избирались по смешанной системе, при этом из 539 депутатов — 271 – по партийным спискам. При явке в 28 % (в голосовании приняли участие 606 518 избирателей) из 4 920 мандатов «Единая Россия» получила 3 564 или более 72 %. У КПРФ 308 мандатов (6,28 %), у ЛДПР — 280 (5,69 %), у «Справедливой России» — 104 (2,11 %). Все остальные политические объединения набрали в сумме несколько десятков мандатов.

Самыми напряжёнными стали избирательные кампании депутатов Законодательного собрания Новосибирской области и Совета депутатов Новосибирска, отметил Андрей Травников.

Напомним, что Законодательное собрание Новосибирской области формируется по смешанной системе – 38 депутатов избираются по партийным спискам и 38 – по одномандатным округам. В бюллетень для голосования по единому областному избирательному округу по пропорциональной системе было включено десять политических партий, из них необходимый для представительства в парламенте пятипроцентный барьер преодолели шесть: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, партия «Новые люди», «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров». Всего выдвинулись по одномандатным округам 179 кандидатов и ещё 775 — по партийным спискам.

«По данным избиркома, у «Единой России» 45 мандатов: 27 по одномандатным округам и 18 по спискам. Ещё три мандата получили самовыдвиженцы, которых мы поддерживали. Конкурентной была компания и на выборах депутатов Совета депутатов Новосибирска: приняло участие 13 политических партий, по одномандатным округам выдвинулось 385 кандидатов, в итоге до финиша — до дня голосования — дошли 249. И в Новосибирске «Единая Россия» тоже получила поддержку большинства. В данный момент, по итогам подсчета голосов, представлять партию в Совете депутатов областного центра будет 23 депутата и есть информация, что еще четыре самовыдвиженца приняли решение о вступлении во фракцию «Единой России» в горсовете», — сообщил Андрей Травников.

Также у «Единой России» квалифицированное большинство в 21 из 22 представительных органах власти городских поселений и в 413 из 416 — сельских. Убедительную победу — уже в шестой раз — одержал на выборах мэра наукограда Кольцово и член «Единой России» Николай Красников.

«Единую Россию» безоговорочно поддерживает большинство населения городов и районов Новосибирской области, в том числе, областного центра», — заявил глава региона.

Председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив поблагодарил всех участников избирательной кампании за работу, отметив, что партия прошла её достойно, а также своих коллег – депутатов заксобрания шестого созыва — за пятилетнюю плодотворную работу.

«Благодаря конструктивной работе в нашем регионе возникали не политические дрязги, а новые объекты – стадионы, школы и многое другое. Надеюсь, что и в седьмом созыве мы продолжим такую работу, причём в обязательной связке депутатов всех уровней: от сельского до областного. Только в таком случае можно говорить об эффективной работе», — заявил Андрей Шимкив.

Депутат Государственной Думы ФС РФ, координатор общественного движения «Сделай выбор» Александр Карелин подчеркнул, что в Новосибирской области «Единая Россия» стала той силой, которая может не только брать на себя ответственные решения, но и быть объединяющим началом.

«Благодарю всех за совместную работу, за взаимодействие и сотрудничество. Важно теперь не останавливаться на достигнутом, продолжать работать в таком же высоком темпе», — заявил он.

Напомним, Андрей Травников дал старт строительству в Новосибирской области завода PepsiCo по производству снеков.