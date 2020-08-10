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Apple представила новые гаджеты: смарт-часы и iPad

сегодня 02:45

Фото: apple.com

Компания с логотипом в виде надкушенного яблока продолжает быть в авангарде инноваций; правда, о новом iPhone ничего не известно.

Apple не провалила ежегодную презентацию новинок, показав обновлённые смарт-часы Apple Watch и свежие модели iPad. Даже отсутствие впервые за восемь лет нового iPhone, не разочаровало публику, хотя она и была не в зале, а смотрела трансляцию онлайн. Об этом пишут мировые СМИ.

Возглавляющий корпорацию Тим Кук в само начале мероприятия предупредил, что сосредоточится именно на Apple Watch и iPad.

Смарт — часы представлены в двух вариантах, один из которых – более бюджетный, но на функционале это практически не отражается. В России Apple Watch Series 6 обойдутся от 36 990 руб., а Apple Watch SE — от 24 990 руб. Дата начала продаж пока не определена. Из новинок – анализ уровня кислорода в крови, завершаемый за 15 секунд. Обновлён дизайн и некоторые функции.

Дизайн у iPad остался прежним, зато процессор стал мощнее. А вот iPad Air обновили дизайн, расширилась диагональ до 10,9 дюйма, по прогнозу, работа без подзарядки будет осуществляться в течение десяти часов.

Напомним, 10 августа врач рассказал о продолжительности просмотра мультфильмов детьми на гаджетах

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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