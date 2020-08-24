Бабье лето на паузе: в Новосибирске резко похолодает

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Теплая осенняя погода в Новосибирске сменится дождями; в выходные температура воздуха составит около +10 градусов.

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды к выходным. По данным сервиса gismeteo.ru, в регион придут сильный ветер и дожди.

Небольшие дожди начнутся уже сегодня, 16 сентября. Также серьёзно усилится скорость ветра — до 15 м/с. Температура воздуха 16 и 17 сентября составит в среднем около +20 градусов.

В пятницу, 18 сентября, столбик термометра опустится до +14 градусов. Начнутся ливни, которые продлятся до понедельника. Ветер будет с порывами до 17 м/с. В выходные, 19 и 20 сентября, температура составит +10...+12 градусов тепла.

Напомним, синоптики озвучили прогноз на сентябрь.