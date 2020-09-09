Билеты на домашние матчи ФК «Новосибирск» поступили в продажу

Фото пресс-центра ФК «Новосибирск»

Билеты на следующие домашние матчи ФК «Новосибирск» против «Зенита-Ижевск» и «КамАЗа» поступили в продажу; игры пройдут 21 и 24 сентября на стадионе «Спартак».

ФК «Новосибирск» начал продажу билетов на следующие домашние матчи. Команда сыграет против «Зенита-Ижевск» и «КамАЗа» на стадионе «Спартак» в 19:00 21 и 24 сентября соответственно.

Купить билеты можно на сайте «Кассир.ру» и лично в центральной кассе по адресу улица Октябрьская, 42, офис 114. Кассы работают в будни с 10:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

Стоимость билетов:

секторы 1, 6 – 100 рублей;

секторы 2, 5 – 150 рублей;

секторы 3, 4 – 200 рублей.

Оплату комиссии агента берёт на себя клуб.



На стадионе «Спартак» кассы будут работать только в дни матчей с 16:00. При этом выбрать место на трибуне перед матчем уже не получится.



Льготники могут приобрести билет по цене 50 рублей в любой сектор только в центральной кассе «Кассир.ру». Для этого понадобится предъявить документ, который подтвердить право на льготу. К такой категории относятся дети старше 7 лет, пенсионеры и инвалиды. Продавать льготные билеты будут и в кассах стадиона в дни матчей. Для детей до 7 лет вход на арену бесплатный без предоставления сиденья.

Всего на матч смогут попасть не более 1 200 человек. Сесть по соседству с кем-то тоже не получится – такие места исключены из продажи.

В пресс-службе ФК «Новосибирск» напомнили о мерах профилактики коронавируса: войти на стадион можно только в маске и перчатках.

Напомним, продажу абонементов на новый сезон клуб уже завершил. Обменять его на пластиковую карту можно будет в октябре.