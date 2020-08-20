Блондинка из Красноярска работает дальнобойщиком и грузчиком

Фото из Instagram Ульяны Королёвой

Ульяна Королёва из Красноярска работает грузчиком и дальнобойщиком; она воспитывает троих детей и мечтает купить фуру.

Жительница Красноярска Ульяна Королева работает водителем грузовой «Газели» и грузчиком. Об этом со ссылкой на телеграм-канал «Бал дебютанток» сообщает «Проспект Мира».

«А началось все с того, что купили машину под один проект. Все сделали, и она осталась стоять во дворе. Полгода стояла. Я и решила начать на ней работать. Озвучила мужу, ему не понравилось. Как это, девушка — и на "Газели"? Еще и контингент: одни мужчины и непонятные клиенты. Отговаривал меня, но я уже начала изучать эту тему. Наткнулась на группу, где общаются "газелисты" Красноярска. Вот там мне все рассказали, показали, научили. Ну и все, пошло по накатанной. Начали искать клиентов, подавать рекламу, сарафанное радио стало работать», — говорит она.

Ульяна совмещает работу с воспитанием троих детей, которым девять лет, восемь и три года. Сейчас она задалась целью: накопить денег на настоящую фуру.

«У меня мечта: получить права категории Е, это тягач с прицепом. И я хочу себе фуру! Она нам нужна, мой муж занимается роботами и прицепы разрабатывает, то есть фура нужна, чтобы возить металл. Да и просто мне это нравится, именно быть водителем-дальнобойщиком, я больше люблю работать на дальние расстояния, чем по городу мотаться», — рассказала она.