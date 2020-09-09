Бодрит лучше кофе: чем полезен утренний секс

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Не все пары любят заниматься сексом по утрам, особенно это касается женщин; но врачи уверены, что занятия любовью бодрят лучше любого кофе.

Идеальное утро начинается не с кофе и приятного завтрака, а с нежного и чувственного секса. В этом уверены врачи портала «Хочу», которые рассказали: утренний секс действительно бодрит, приводит в тонус мышцы и с самого утра придаёт хорошее настроение. Это будет самое лучшее начало вашего дня.

В лёгкие после секса поступает намного больше кислорода, в целом становится лучше состояние сосудов и органов дыхания. Кроме того, учёные уже доказали, что занятия любовью ранним утром сводят на нет практически любые депрессии в течение дня.

Утренний секс выделяется более ярким оргазмом, потому что после сна организм полностью расслаблен и готов к ласкам.

Поэтому медики советуют не лежать в кровати до последнего, а заниматься любовью утром в своё удовольствие!

Напомним, медики рассказали про самые удобные позы в сексе для полных людей.