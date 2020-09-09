Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

Бодрит лучше кофе: чем полезен утренний секс

сегодня 18:01

Фотографии с сайта pixabay.com

Не все пары любят заниматься сексом по утрам, особенно это касается женщин; но врачи уверены, что занятия любовью бодрят лучше любого кофе.

Идеальное утро начинается не с кофе и приятного завтрака, а с нежного и чувственного секса. В этом уверены врачи портала «Хочу», которые рассказали: утренний секс действительно бодрит, приводит в тонус мышцы и с самого утра придаёт хорошее настроение. Это будет самое лучшее начало вашего дня.

В лёгкие после секса поступает намного больше кислорода, в целом становится лучше состояние сосудов и органов дыхания. Кроме того, учёные уже доказали, что занятия любовью ранним утром сводят на нет практически любые депрессии в течение дня.

Утренний секс выделяется более ярким оргазмом, потому что после сна организм полностью расслаблен и готов к ласкам.

Поэтому медики советуют не лежать в кровати до последнего, а заниматься любовью утром в своё удовольствие!

Напомним, медики рассказали про самые удобные позы в сексе для полных людей.

Автор:
Алексей Протасов
Журналист

0

Теги

врачи
секс
советы
Польза
утро
рекомендации

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25664
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 9 сентября - гробы для нарушителей масочного режима в Индонезии, карантин словацкого министра, очаг в отделении ООН
19190
Карантин в школах Новосибирской области: Минздрав и Минобразование подписали совместный приказ
18667
Три смерти и 56 новых заболевших: коронавирус в Новосибирске на 10-35 9 сентября
16387
Ещё 142 человека умерли от коронавируса в России: сообщение оперативного штаба
16267
Как укрепить иммунитет во время сезонных вирусов: советы новосибирских медиков
13681
Россияне задолжали по ипотеке свыше 8 трлн рублей
13545
Единая и неделимая: в Новосибирской области собираются ввести электронную карту жителя