Больше не хамят: водители в Новосибирске отметили вежливость сотрудников ДПС

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Более трети новосибирцев считают, что сотрудники ДПС в последнее время стали более вежливыми; почти столько же опрошенных отметили, что инспекторы и раньше не хамили.

Всероссийский опрос среди водителей провёл автомобильный сайт «Дром». «Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения стали вежливее, вы согласны?» — спросили аналитики у респондентов.

По его результатам более трети опрошенных водителей из Новосибирской области — 35,5 % — выбрали вариант ответа «Да, я тоже заметил!».

«Чуть меньше – 30 % — отметили, что «Они и раньше были вежливыми», — уточнили в пресс-службе «Дрома».

Среди новосибирцев 13 % считают, что отношение инспекторов «на дорогах» изменилось в лучшую сторону, но при оформлении документов по-прежнему встречается хамство.

Оставшиеся 17 % опрошенных выбрали вариант «Нет, везде хамят, как и раньше».