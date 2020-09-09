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Борец с педофилами и националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО

сегодня 16:54

Фото со страницы Максима Марцинкевича в соцсети «ВКонтакте»

Лидер ультраправого движения «Реструкт» совершил самоубийство; тело Марцинкевича было найдено в одной из камер следственного изолятора.

Известный российский националист Максим Марцинкевич, также известный как «Тесак», покончил с собой в следственном изоляторе Челябинска. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

«Тело Марцинкевича было найдено в одной из камер следственного изолятора № 3 в Челябинске, куда он прибыл некоторое время назад для дальнейшей пересылки в Москву. Он находился в одиночной камере», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что Марцинкевич оставил предсмертную записку.

В мае 2019 года Мосгорсуд оставил без изменений приговор Максиму Марцинкевичу, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

По делу движения «Реструкт» четверо сообщников Марцинкевича также были признали виновными в разбое, хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Они отбывают наказание в колонии общего режима.

В 2013 году Марцинкевич вместе с соучастниками поймали Хамидилло Мухтарова, которого заподозрили в торговле наркотиками, избили его, применили к нему электрошокер и украли телефон.

Ранее лидера ультраправого движения «Реструкт» трижды осудили за экстремизм.

Напомним, 27 августа в экстремизме обвинили сварщика и студента из Омска.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

экстремизм
Сизо
самоубийство
Максим Марцинкевич

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