Четыре жилмассива в Новосибирске остались без горячей воды

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В СГК сообщили о масштабном отключении горячей воды; оно коснулось больше 800 домов и соцобъектов.

В СГК сообщили о масштабном отключении горячей воды в четырёх милмассивах Новосибирска. В Ленинском районе подрядные организации СГК монтируют магистральные трубопроводы и запорную арматуру в крупном узле теплосетей от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Воды на будет два дня.

«В связи с большим объёмом сварочных и других работ потребовалось отключение горячего водоснабжения. Работы начали с 23 часов 15 сентября, в зоне отключения 747 многоквартирных жилых домов и 83 социальных объекта. В частности, это жилмассивы Северо-Чемской, Затулинский, Станиславский, Бугринская роща», — говорится в сообщении СГК.

По плану подрядчики должны завершить работы к 8 утра 18 сентября, однако, возможно, днём ранее — 17 сентября — удастся уменьшить зону отключения.

Напомним, 14 сентября власти сообщили о старте отопительного сезона в Новосибирской области.