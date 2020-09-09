Число желающих поступить в университеты Новосибирска выросло вдвое из-за пандемии

Фото пресс-служба НГУ

Число желающих поступить в новосибирские университеты выросло вдвое из-за пандемии; в Минобразования региона пояснили, с чем связан шквал активности молодёжи.

Количество поданных абитуриентами заявлений в высшие учебные заведения Новосибирской области увеличилось вдвое из-за появившейся в условиях пандемии возможности подавать документы дистанционно, сообщила в среду в пресс-центре ТАСС заместитель начальника управления молодежной политики, начальник отдела высшей школы и развития педкадров Министерства образования Новосибирской области Светлана Малина.

"То, что касается эпидемиологической обстановки, можно отметить такие особенности, которые мы заметили в сравнении с кампанией 2019 года: увеличилось количество поданных заявлений почти в два раза, выросло количество иногородних абитуриентов, то есть в 2019 году это было 9 863 человека — порядка 47,8% от общего приема, а в 2020 году уже 14 418, то есть это уже порядка 55% от общего приема", — сказала Малина.

Она пояснила, что такой рост связан прежде всего с появившейся в этом году у абитуриентов возможностью подавать документы в университеты дистанционно: через сайт университета, по почте, через портал госуслуг, а также через специализированный сайт по поступлению в вузы.

Такие меры были предприняты из-за введенных в связи с пандемией ограничений на территории Новосибирской области. Кроме того, как отметила Малина, вузы Новосибирской области оказались в менее ограниченных условиях, чем московские и питерские учебные заведения.

По предварительным итогам приемной кампании, в 2020 году самыми популярными направлениями среди абитуриентов остаются информационные технологии, медицина, экономика и менеджмент. Кроме того, остаются популярными у молодыхлюдей и технические специальности.

Напомним, коронавирусная инфекция выявлена у студентов Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске, десятки из них госпитализированы.