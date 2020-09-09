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Дело срочника, расстрелявшего сослуживцев, направят в суд

сегодня 09:54

Фото из архива Сиб.фм

Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата Рамиля Шамсутдинова; он расстрелял восьмерых сослуживцев.

Защитник Шамсутдинова, подозреваемого в убийстве восьми сослуживцев, Равиль Тугушев сообщил, что военная прокуратура утвердила обвинительное заключение.

«Я только что вышел из военной прокуратуры Московского гарнизона, где по поручению прокуратуры Читинского гарнизона мне было вручено обвинительное заключение в отношении моего подзащитного Шамсутдинова Рамиля», — написал адвокат на своей странице в Facebook.

По словам Тагушева, обвинительное заключение уже направили его клиенту, который находится в СИЗО. Вскоре дело передадут во второй окружной военный суд Дальневосточного военного округа. Дату предварительного заседания назначат через две недели после этого.

Психолого-психиатрическая экспертиза, которую Шамсутдинов прошёл в Институте имени В. П. Сербского в Москве, признала его вменяемым.

Напомним, в октябре 2019 года в воинской части под Читой Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

суд
Шамсутдинов

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