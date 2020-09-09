Детей из Омска зарезали в Ярославской области

Фото СК РФ

В федеральный розыск объявили жителя города Рыбинска; мужчину подозревают в убийстве двух девочек из Омска.

Тела двух девочек с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире одного из домов в городе Рыбинске Ярославской области. Глава СК взял под личный контроль расследование возбуждённого уголовного дела.

«15 сентября днём в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестёр 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ «Убийство», — говорится в сообщении СК.

Как стало известно, в Рыбинск мать и двое её дочерей переехали около месяца назад из Омска.

Как стало известно, Валентина Сапрунова решилась на переезд в Ярославскую область после длительного интернет-общения с Виталием Молчановым.

Именно в его квартире и были обнаружены трупы детей. Мужчину объявили в федеральный розыск.

Виталий Молчанов работал опрессовщиком кабелей на предприятии «Рыбинсккабель», куда устроился в этом году. До этого на своей странице в ВК он писал, что является юристом-адвокатом и помогает заключённым. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, подозреваемый Молчанов был ранее судим за убийство и изнасилование.

Напомним, в Новосибирской области следователи просят помощи в установлении личности убитой женщины.