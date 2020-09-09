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Ефремов может рассчитывать на снижение срока

сегодня 21:35

Фото Instagram

Приговор Михаилу Ефремову вынесен; не стихают дискуссии вокруг срока заключения актёра.

У Ефремова есть основания для подачи апелляции на приговор, сообщил адвокат Владимир Алексеев ресурсу Nation News. В частности, возможно просить скостить срок, полагает адвокат. Алексеев выразил надежду, что новый адвокат Ефремова, Роман Филиппов, добросовестно отнесётся к своим обязанностям. Сам Алексеев подчеркнул, что наблюдает за ситуацией со стороны и никаким образом не втянут в неё.

Ранее суд приговорил Ефремова к 8 годам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом и взыскал с актёра 800 тысяч рублей в пользу старшего сына жертвы.

Напомним, 15 сентября стало известно, что весь срок Ефремов может отбыть в СИЗО.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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Михаил Ефремов

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