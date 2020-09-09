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«Его три месяца пытали»: новосибирский адвокат не верит в суицид «Тесака» Марцинкевича

сегодня 17:27

Фото из социальных сетей

Адвокат покончившего жизнь самоубийством националиста Максима Марцинкевича считает, что это мог быть не суицид; он заявляет со ссылкой на новосибирского юриста, что его на протяжении нескольких месяцев пытали.

Националиста Максима Марцинкевича по прозвищу «Тесак» пытали на протяжении трёх месяцев. Об этом со ссылкой на адвоката активиста в Новосибирске заявил юрист Алексей Михальчик. В разговоре с изданием «Подъём» он отметил, что версия о суициде выглядит несостоятельной.

«Я не верю в то, что это было самоубийство. Марцинкевич не такой человек. И девятого числа у него был адвокат в Новосибирске, которому он сказал, что его последние три месяца пытали, заставляли подписать какие-то явки с повинной по убийствам в Москве 90-х годов. Я думаю, что это всё звенья одной цепи. Необходимо проверять. У меня очень серьёзные сомнения по поводу того, что он сделал это сам», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Марцинкевич покончил с собой в челябинском СИЗО 16 сентября. ФСИН начала служебную проверку по факту случившегося.

Напомним, сегодня стало известно содержание предсмертной записки Максима Марцинкевича.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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