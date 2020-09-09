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Этапы Кубка мира по фристайлу в Красноярске отменены

сегодня 18:21

Фото Global Look Press

Этапы Кубка мира по фристайлу в могуле и акробатике в Красноярске отменены; соревнования должны были пройти 13-14 марта 2021 года.

Финальные этапы Кубка мира по фристайлу сезона 2020/21 в дисциплинах «могул» и «акробатика» в Красноярске отменены. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фристайла России. Соревнования должны были пройти 13-14 марта 2021 года.

Как сказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов, решение было принято после ряда совещаний и консультаций со специалистами, с региональными представителями, властями, Международной федерацией лыжного спорта.

«В Красноярске пройдёт чемпионат мира среди юниоров по фристайлу и сноуборду в 2021 году, важные соревнования для нас. На федерацию как на организаторов ложится большая финансовая и организационная нагрузка — провести практически друг за другом два международных старта. И это довольно сложно», — посетовал Курашов.

Также сообщается, что был отменён этап Кубка Европы по могулу и парному могулу, который должен был пройти в Чусовом (Пермский край) 2-3 февраля 2021 года.

Напомним, «Краснодар» сыграет в квалификационном плей-офф Лиги чемпионов с греческим клубом ПАОК.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

1

Теги

Красноярский край
фристайл
Кубок мира

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