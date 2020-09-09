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Фото найденного в Кузбассе расчленённого тела появились в сети

сегодня 07:22

Фото "Плохие новости" и СК РФ

В Кемеровской области продолжается расследование уголовного дела; останки расчленённого тела нашли в Междуреченске.

Кемеровскую область продолжают будоражить новости из Междуреченска. Там 11 сентября на берегу реки Уса рыбак нашёл расчленённое тело.

В Сети появился снимок с места обнаружения фрагментов тела мужчины в Междуреченске. Фото опубликовано в telegram-канале «Плохие новости».

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела.

Напомним, личность потерпевшего не установлена до сих пор.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Следственный комитет
Кемеровская область

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