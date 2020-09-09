Фото найденного в Кузбассе расчленённого тела появились в сети
Фото "Плохие новости" и СК РФ
В Кемеровской области продолжается расследование уголовного дела; останки расчленённого тела нашли в Междуреченске.
Кемеровскую область продолжают будоражить новости из Междуреченска. Там 11 сентября на берегу реки Уса рыбак нашёл расчленённое тело.
В Сети появился снимок с места обнаружения фрагментов тела мужчины в Междуреченске. Фото опубликовано в telegram-канале «Плохие новости».
Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела.
Напомним, личность потерпевшего не установлена до сих пор.
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