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Глава СК взял под личный контроль расследование убийства двух девочек из Омска

сегодня 14:24

Фото из открытых источников

В Ярославской области продолжается расследование шокирующего преступления; в убийстве детей подозревают сожителя матери.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование возбуждённого уголовного дела об убийстве двоих детей в городе Рыбинске Ярославской области.

Тела 8- и 13-летней девочек обнаружила в луже крови их мать. Семья переехала в Рыбинск из Омска, чтобы начать жизнь с возлюбленным матери.

Одна из версий убийства — ревность. Женщина, которая работает медицинской сестрой, была на работе больше полутора суток.

Подозреваемого в преступлении Виталия Молчанова объявили в федеральный розыск. Его приметы: средний рост, на вид около 40 лет, был одет в красный спецкостюм и тёмную кепку.

По сообщению местных СМИ, подозреваемый уже был осуждён за изнасилование и убийство.

Напомним, трупы детей были обнаружены 15 сентября.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

убийство
Омская область
Следственный комитет
погибли дети

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