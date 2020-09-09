Гороскоп от Павла Глобы на 16 сентября 2020 года: завершайте старые дела и не бросайте слов на ветер

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Астролог советует не бросать слов на ветер; также сегодня нужно относиться ко всему серьёзно.

Завершайте старые дела. Это день серьезных и важных мероприятий, ко всему нужно относиться серьезно. Лучше провести время в кругу родственников, меньше быть на людях. Не рекомендуются дальние поездки. Меньше говорите, и не бросайте слов на ветер. Старайтесь, чтобы ваши поступки соответствовали словам. 28-й лунный день связан с алхимией души, трансформацией тонких энергий тела и пробуждением экстрасенсорных способностей.



Медицина

Вылечиться от болезни, возникшей сегодня, можно по наитию, прислушиваясь к своему организму. Можно проводить операции на стопах, пальцах ног и органах чувств. Не рекомендуется хирургическое вмешательство в области тонкого кишечника. Благоприятны процедуры по очищению крови и печени.



Приметы

Остановка часов – к окончанию дурного периода в вашей жизни, скорому выходу на новый уровень. Но если часы упали и разбились – к смерти или несчастью. Слышать постоянно бой или стук часов, звон колоколов, звон колокольчика – знак того, что вы находитесь под наблюдением. Найти песочные часы, услышать кукушку – знак подведения итогов. Найти камни, самоцветы – это подспорье вам, подбирайте. Из перстня выпадает камень или камень дает трещину, на нем появилось темное пятно – знаки зависимости, рока и болезни. Увидеть в небе зарницы, вспышки молнии, неожиданный свет – к просветлению и прозрению. Но если в этот день свет постоянно выключают – дурной для вас знак. Случайно разбитое стекло или посуда – знак разочарований в жизни и ссор с близкими людьми. Рвется одежда, отрывается пуговица – к освобождению от препятствий и лишений. Радуга – символ моста Чинват. Если вы проезжаете под мостом, а по мосту едет поезд, загадайте желание.



Сновидения

Сбывается только тот сон, после которого вы неожиданно проснетесь и запомните его до конца, но обязательно яркий. В идеале лучше вообще не видеть снов – значит, у вас нет серьезных проблем. Лучшим считается сон, в котором вы видите зеркала или себя в зеркале – знак очищения и избавления от несчастий. Видеть камни, горы, карабкаться куда-то – к препятствиям, ограничениям и помехам.



Пища

Сегодня полезна молочная и кисломолочная пища: простокваша, кефир, творог, йогурты. Противопоказано употребление вина и пива. Можно пить кумыс или айран – слабоалкогольные напитки, приготовленные из кислого молока молодых верблюдиц или кобылиц.



Одежда

Любые цвета одежды, за исключением черного.