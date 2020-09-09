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Госдума рассмотрит увеличение вдвое пособия по безработице

сегодня 02:08

Фото pixabay.com

Безработный – это не тот, кто не хочет работать, а тот, кто не может найти работу; депутаты Госдумы задумались о помощи таким гражданам.

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Государственную думу поправки в закон «О занятости населения в Российской Федерации», сообщает пресс-служба СР со ссылкой на главу партии и руководителя её думской фракции Сергея Миронова. «Эсеры» предлагают поднять минималку по безработице до 12 130 рублей, установив верхний порог в 24 260 рублей, ежегодно индексируя пособие на уровень инфляции.

В настоящее время безработный может рассчитывать на 1500 рублей минимально и 12 130 рублей максимум.

Напомним, 15 сентября российское правительство направило 35 млрд рублей на выплаты безработным.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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