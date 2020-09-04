«Гроза» прошла в Новосибирской области

Фото УФСБ России по Новосибирской области

В Новосибирске проведено учение по предотвращению террористического акта; задействовали все оперативные службы.

Силами оперативного штаба в Новосибирской области в рамках деятельности Национального антитеррористического комитета проведено учение «Гроза».

Целью учения стала отработка алгоритма по пресечению террористического акта, минимизации и ликвидации его последствий на объекте органов государственной власти. В качестве объекта нападения террористов использовали Кировский отдел вневедомственной охраны.

Учение проходило на территории Кировского и Ленинского районов.

В отработке действий участвовали сотрудники УФСБ, ГУ МВД, УТ МВД, ГУ ФСИН, ГУ МЧС, Росгвардии, а также сотрудники правительства Новосибирской области и мэрии Новосибирска.

В ходе учений отработаны алгоритмы реагирования силовых структур и органов власти, оперативных и экстренных служб на возможные террористические угрозы, при обнаружении взрывоопасных предметов и опасных веществ, а также в условиях массовой рассылки заведомо ложных сообщений об угрозе совершения теракта.

Проведены плановые проверки готовности специальных служб и правоохранительных органов к проведению контртеррористической операции.

Напомним, в начале сентября ФСБ предотвратила массовые атаки на учебные заведения в России.