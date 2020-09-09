Губернатор Новосибирской области Андрей Травников лично ответил на вопросы дольщиков долгостроев

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Андрей Травников провёл личную встречу с участниками долевого строительства; губернатор заверил дольщиков, что долгострои на контроле региональных властей.

Андрей Травников провёл личную встречу с участниками долевого строительства и членами ЖСК недостроенных многоквартирных домов №378/1 и 378/2 по улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска. Губернатор заверил дольщиков, что работа по решению вопроса с долгостроями находится на контроле региональных властей, и необходимые средства в бюджете запланированы. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

Ранее со стороны части дольщиков этих объектов прозвучали опасения относительно того, что в Новосибирской области не предусмотрено региональное софинансирование достройки этих домов – а только на условии софинансирования регионом могут быть получены средства из федеральной публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» (ППК Фонд).

«На 2020-2022 годы в бюджете региона на софинансирование достройки и подключение к сетям объектов долевого строительства заложено более 800 миллионов рублей. При этом, мы сняли средства с других статей расходов для того, чтобы подтвердить софинансирование со своей стороны в такой большой сумме. Под эти средства мы направили заявку в «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» на 31 дом. На сегодняшний день в высокой степени готовности – 19 домов. По четырём домам из этих 19 решение Наблюдательного совета ППК Фонда ожидается в самое ближайшее время. Ещё по 15 домам, в том числе по вышеупомянутым адресам по ул. Дуси Ковальчук, вопрос рассматривается Набсоветом Фонда. Документы по остальным объектам находятся в стадии подготовки под контролем Правительства Новосибирской области. Кроме этих 800 миллионов рублей, Правительство региона ежегодно тратит на решение проблем дольщиков более 200 миллионов рублей – на подключение домов к сетям ЖКХ, поставку лифтового оборудования, выплату субсидий», – отметил губернатор.

Андрей Травников также подчеркнул, что софинансирование на строительство проблемных объектов в областном бюджете есть — депутаты Заксобрания региона приняли соответствующие поправки в бюджет ещё в декабре 2019 года.

Стоит отметить, что решение о целесообразности финансирования завершения строительства либо выплаты денежной компенсации дольщикам принимается Наблюдательным советом ППК Фонда на основании результатов оценки такого объекта специализированной экспертной организацией после проведения документарного и инструментального обследования объекта.

При этом заявки на финансирование с участием ППК Фонда рассматриваются только после подготовки застройщиком (конкурсным управляющим) заявки установленной формы с приложением необходимого пакета документов на имя генерального директора ППК Фонд при наличии ходатайства Правительства региона с учётом софинансирования достройки объектов.

Напомним, 14 сентября Андрей Травников прокомментировал прошедшие в регионе выборы.