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Хореограф Мигель находится в Новосибирске: он переформатировал танцевальный центр «PROТАНЦЫ»

сегодня 00:10

Фото Анатолий Якимов/ "МК в Новосибирске"

Шанс обучиться у топовых хореографов есть у новосибирцев; более того, они могут принять участие во всероссийских мероприятиях.

В Новосибирске гостит известный хореограф Мигель, он приехал к нам в город во второй раз – ради танцевального центра «PROТАНЦЫ», открытого два года назад. Пришло время обновить подходы к преподаванию и всей деятельности центра. Мигель всё своё время посвятил общению с коллективом центра, учениками и родителями. Отдельное внимание – общению с хореографом и куратором «PROТАНЦЫ.Новосибирск» Алексеем Карпенко. В центре обучается порядка четырёхсот человек. Об этом пишет «МК-Новосибирск».

Танцевальный центр поощряет творческий поиск, но главное для Мигеля – воспитать поколение здоровых и творческих людей. Центр мыслится как платформа для творчества, вокруг которой могут генерироваться другие проекты. Но, главное, — это отбор в городах танцовщиков, которые затем смогут учиться в столице у ведущих хореографов.

Напомним, 14 сентября Пелагея зажгла на концерте в Уфе.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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