Забеременела в 14: историю романа школьницы и 22-летнего соседа в Новосибирске проверит детский омбудсмен

Фото pixabay.com

Восьмиклассница из Новосибирска забеременела от 22-летнего соседа и теперь боится, что социальные службы отнимут у неё ребёнка; в историю вмешалась региональный омбудсмен.

Уполномоченный по защите прав детей в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла на контроль ситуацию с беременной школьницей из Первомайского района города. По словам омбудсмена, она сделает всё возможное, чтобы «ни молодая мама, ни ребёнок не пострадали».

«Конечно, я в курсе этой ситуации. Сейчас мы разбираемся, как помочь семье. Направили необходимые запросы, связались с социальными службами. Уверена, что подключатся и правоохранительные органы. Но наша задача — сделать всё, чтобы ребёнок — а восьмиклассница — это, в первую очередь, ребёнок — не пострадал», — сказала Болтенко.

По данным источника Сиб.фм, отцом ребёнка стал 22-летний сосед школьницы Павел Р. В отношении него могут возбудить уголовное дело за интимную связь с несовершеннолетней.

Сама будущая мама — из неблагополучной семьи. Она живёт на иждивении престарелой бабушки. По словам источника, с Павлом Р. сибирячка общалась на протяжении последнего года. Сейчас она на четвёртом месяце беременности.

Напомним, ранее 14-летняя школьница из Красноярского края стала мамой.