К чему снится рыба: беременность или вечное бесплодие ожидает девушку

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Девушке приснилась рыба – что говорят приметы; вы можете также стать добычей для хитрого и коварного молодого человека вместо желаемой беременности.

Если девушке приснится рыба – это верный знак того, что вскоре она может забеременеть. Это знают, пожалуй, все. Однако этот сон может предсказывать массу будущих невзгод, говорят эзотерики. Поэтому стоит повнимательнее относиться к своему будущему после сна с рыбой в любых его проявлениях.

Если девушке приснится, что она гуляет на берегу реки и из воды выпрыгивает огромная рыба – такой сон сулит ей неожиданные неприятности, связанные с её прошлым. Что-то всплывёт на поверхность, что-то, что она давно скрывала.

Если вам приснится, что мужчина ловит рыбу и ему на крючок попадается гигантская особь – вы можете также стать добычей для хитрого и коварного молодого человека. Он преследует свои коварные цели и желает поиметь с вас выгоду.

Сон, в котором вы держите в руках огромную рыбу – вы перестанете получать удовольствие от жизни. Больше будете уставать и предаваться мечтам об отдыхе. Если вам приснится огромная рыба в аквариуме – вспомните, за чем вы так пристально наблюдали наяву в последнее время. Чего вам так искренне хочется и что вы себе не позволяете.

Если вы смотрите за большой рыбой через стекло аквариума и она вызывает в вас ужас – постарайтесь не бояться ничего наяву. Если вскоре после сна на вас навалится огромное количество работы – не стоит расстраиваться, просто выполните её, постарайтесь сделать это качественно и добросовестно, тогда на работе вас оценят по достоинству.

Если рыба во сне разбивает аквариум изнутри – вы также будете пытаться вырваться за рамки всего того, что с вами происходит.

В соннике Фрейда сказано, что большая рыба во сне говорит о больших проблемах в сексуальном плане. Вы настолько зажаты и скованы сексуально, что вам сложно впустить в свою жизнь достойного партнёра. Вы стараетесь быть нежной и ласковой, при этом закрываетесь от партнёра эмоционально, не можете полностью его понять.

Если вы видите во сне, как рыбачите и не можете поймать даже маленькой рыбины – такой сон сулит вам тревожность из-за собственной сексуальности. Вы будете бояться стать плохой любовницей, стать для мужчины не такой партнёршей. Постарайтесь не переносить свою тревогу на партнёра, он просто не поймёт причины тревожности.

В заключении хотелось бы обнадёжить прекрасную половину человечества — не стоит безоговорочно верить обещаниям, снам и строить планы на будущее, не узнав человека. Важно помнить, что счастье стоит ждать и его нужно добиваться.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, к чему снится секс с бывшей девушкой.