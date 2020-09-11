Как навсегда избавиться от аллергии: методика новосибирских врачей

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В современном мире аллергия стала одним из самых распространённых заболеваний; устранение первопричины поможет избавиться от неё навсегда.

Аллергия — это повышенная или извращённая чувствительность организма к какому-либо аллергену (веществу, вызывающему аллергию). Реакция на аллерген может возникать немедленно или со временем. Аллергия лежит в основе так называемых аллергических болезней (например, бронхиальной астмы).

Еще в 2000-е годы разработчики проекта «Европейская сеть по астме и аллергии» заявляли, что к 2015 году странам ЕС грозит эпидемия аллергических заболеваний. Учёные из 25 научно-исследовательских центров утверждали, что половина европейцев будет страдать от аллергии. К сожалению, их прогнозы подтвердились: от аллергии страдают миллионы людей.

Эта опасная ситуация касается и России: аллергия всё чаще диагностируется у маленьких детей и есть у большинства взрослых. Нам также необходимо принять неотложные меры по борьбе с этим распространённым недугом.

Причины аллергии

На сегодняшний день выделяют три основные причины возникновения аллергии:

аллергены, то есть вещества, провоцирующие её появление (продукты питания, запахи, шерсть животных и т. д.);

иммунодефицит;

выброс свободного пул гистамина, который вызывает аллергическую реакцию.

Соответственно, методы лечения аллергии сводятся, как правило, к исключению аллергенов и приёму антигистаминных препаратов, которые подавляют свободный пул гистамина.

Прежде чем начать так называемое лечение, проводят пробы на выявление аллергенов. И, надо сказать, список этих аллергенов бывает настолько велик, что всё это так называемое лечение выглядит полнейшим абсурдом. Некоторым пациентам буквально приходится есть только овсяную кашу!

При существующих методах лечения получается, что некоторым людям, страдающим аллергией, нельзя практически ничего есть и ничем дышать – только в этом случае они избавятся от аллергических проявлений, но не от самой аллергии. К сожалению, всё чаще приходится слышать от врачей и видеть на плакатах, рекламирующих противоаллергические препараты, призывы «Учитесь жить с аллергией!» вместо «Избавьтесь от аллергии!». Согласитесь, это небольшое утешение для тех, кто хотел бы жить полноценной жизнью не с аллергией, а без неё!

Ведь очевидно, чтобы излечиться от какого-либо заболевания, нужно найти истинную первопричину и устранить её.

Поиск истины и методы лечения

ПРОФЕССОР ХАЧАТРЯН А.П.

Есть ли выход из этого замкнутого круга или аллергики так и будут пожизненно обречены горстями глотать противоаллергические средства, способные облегчить состояние лишь на время их приёма? Думается, что выход есть.

Если посмотреть глубже, в корень проблемы, то мы увидим, что первопричиной многих заболеваний (в том числе и аллергии) является дисбактериоз. Именно это заболевание является причиной и корнем всех причин аллергии (аллергены, иммунодефицит, выброс свободного пул гистамина). Давайте рассмотрим зависимость основных причин аллергии от их первопричины подробнее.

Учёные давно доказали, что одна из основных функций кишечной микрофлоры — нейтрализация пищевых аллергенов, которые существуют, в принципе, в любом продукте. Очевидно, в организме человека, страдающего аллергией, происходит что-то такое, что мешает ему справиться с этой важной задачей. Следовательно, и первопричину аллергии нужно искать именно в этой области.

Для нормального усвоения организмом питательных веществ, содержащихся в продуктах питания необходимо их переработать, расщепить до состояния, при котором они способны пройти через стенки кишечники в кровь и составить строительный материал для клеток организма. Однако правильное расщепление некоторых продуктов возможно лишь с помощью определённого вида бактерий, населяющих кишечник. Если их нет или очень мало, то расщепления не происходит вообще или оно происходит не правильно. Таким образом, в кровь всасываются токсические вещества, вступающие в биохимические реакции клеток, которые, в свою очередь, начинают продуцировать токсины. Наступает общее отравление организма. И как следствие — кожные проявления типа дерматитов, сыпей, воспалительных процессов, неприятие того или иного пищевого продукта и другие аллергические реакции.

Кишечная микрофлора играет огромную роль и в формировании и поддержании иммунной системы организма. А ослабленная иммунная система (иммунодефицит), как известно, открывает дорогу любым заболеваниям, в том числе и аллергии.

Что касается выброса свободного пул гистамина, то он происходит из-за того, что при дисбактериозе появляется так называемая гистаминогенная кишечная палочка, блокирующая фермент гистаминазу, который регулирует выброс гистамина. Соответственно, когда фермент гистаминаза блокируется, и происходит бесконтрольное образование и выброс гистамина.

Таким образом, чтобы излечиться от аллергии, необходимо устранить её первопричину, которая кроется в нарушении микрофлоры кишечника. Клиника профессора А.П. Хачатряна разработала новый метод лечения различных форм аллергии не только у детей, но и у взрослых, основанный на устранении первопричины развития заболевания — дисбактериоза толстой кишки. Метод запатентован в России и США и позволил полностью исцелить, а не научить жить с заболеванием множество больных, особенно детского возраста.



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