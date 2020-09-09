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Карантин в школах: при каких условиях закроют классы

сегодня 16:42

Фото pixabay.com

Школьников все чаще отправляют на карантин по ОРВИ; существует специальный регламент, определяющий порядок временного перевода школьников на удалённое обучение.

Осенний сезон всегда сопряжён с повышенной заболеваемостью гриппом и ОРВИ. В первую очередь это касается школьников.

В школах распространение инфекций происходит гораздо быстрее, поэтому при определённых условиях руководство образовательных учреждений вынуждено отправлять классы на удалённое обучение.

По данным министерства образования Новосибирской области, руководитель школы может отправить целый класс на карантин, если минимум 20 % детей отсутствуют на занятиях из-за заболевания гриппом или ОРВИ.

Заболевший при этом изолируется дома или в больнице (исходя из самочувствия ребёнка) до исчезновения признаков инфекции или минимум на семь дней после проявления первых симптомов.

Напомним, в шести школах Омской области нашли коронавирус.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Теги

карантин
ОРВИ

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