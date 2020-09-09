Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 16 сентября

Фото оперативного штаба

Ещё 59 новосибирцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончалась одна пациентка.

По состоянию на 16 сентября, в Новосибирской области зарегистрировано 12 207 случаев заражения коронавирусом, из них 719 детей. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 59 новых случаев.

Также в штабе сообщили, что от COVID-19 скончалась одна пациентка: это женщины в возрасте 70 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 398 человек.

Из стационаров выписаны ещё 59 пациентов. За время эпидемии в регионе вылечились 10 934 человека.