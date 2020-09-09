Коронавирус пошёл в рост: в России за сутки выявлено 5670 новых случаев COVID-19
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
5670 новых случаев коронавируса зарегистрировано в России за минувшие сутки; умерли 132 человека.
За последние сутки в России выявлено 5 670 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 132 летальных исхода. Об этом 16 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.
🔸 Москва — 750
🔸 Санкт-Петербург — 207
🔸 Московская область — 173
🔸 Ростовская область — 167
🔸 Нижегородская область — 165
🔸 Ставропольский край — 137
🔸 Ульяновская область — 127
🔸 Свердловская область — 127
🔸 Кемеровская область — 126
🔸 Самарская область — 121
🔸 Воронежская область — 116
🔸 Саратовская область — 111
🔸 Волгоградская область — 104
🔸 Красноярский край — 102
🔸 Оренбургская область — 100
🔸 Пензенская область — 98
🔸 Краснодарский край — 95
🔸 Республика Дагестан — 85
🔸 Ханты-Мансийский АО — 83
🔸 Иркутская область — 76
🔸 Архангельская область — 75
🔸 Мурманская область — 75
🔸 Удмуртская Республика — 72
🔸 Челябинская область — 72
🔸 Приморский край — 70
🔸 Республика Саха (Якутия) — 68
🔸 Хабаровский край — 67
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 66
🔸 Алтайский край — 65
🔸 Пермский край — 64
🔸 Забайкальский край — 61
🔸 Кировская область — 60
🔸 Республика Коми — 58
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 58
🔸 Республика Алтай — 56
🔸 Тюменская область — 54
🔸 Ярославская область — 53
🔸 Астраханская область — 53
🔸 Новосибирская область — 53
🔸 Орловская область — 52
🔸 Томская область — 51
🔸 Брянская область — 49
🔸 Белгородская область — 48
🔸 Республика Бурятия — 47
🔸 Республика Ингушетия — 46
🔸 Ивановская область — 43
🔸 Вологодская область — 42
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 42
🔸 Костромская область — 41
🔸 Республика Крым — 40
🔸 Ленинградская область — 39
🔸 Республика Калмыкия — 37
🔸 Республика Тыва — 35
🔸 Владимирская область — 34
🔸 Липецкая область — 34
🔸 Омская область — 34
🔸 Магаданская область — 34
🔸 Рязанская область — 33
🔸 Калужская область — 32
🔸 Калининградская область — 32
🔸 Республика Северная Осетия — 32
🔸 Республика Башкортостан — 32
🔸 Тамбовская область — 31
🔸 Сахалинская область — 31
🔸 Тульская область — 30
🔸 Республика Мордовия — 30
🔸 Республика Хакасия — 30
🔸 Республика Карелия — 29
🔸 Новгородская область — 29
🔸 Курская область — 28
🔸 Курганская область — 28
🔸 Чувашская Республика — 27
🔸 Тверская область — 25
🔸 Амурская область — 25
🔸 Камчатский край — 23
🔸 Республика Марий Эл — 22
🔸 Республика Адыгея — 21
🔸 Республика Татарстан — 20
🔸 Псковская область — 19
🔸 Севастополь — 18
🔸 Смоленская область — 11
🔸 Еврейская АО — 9
🔸 Чеченская Республика — 4
🔸 Ненецкий АО — 1.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 079 519 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 917 летальных исходов, выздоровело 890 114 человек.
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