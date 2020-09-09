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Коронавирус пошёл в рост: в России за сутки выявлено 5670 новых случаев COVID-19

сегодня 14:36

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

5670 новых случаев коронавируса зарегистрировано в России за минувшие сутки; умерли 132 человека.

За последние сутки в России выявлено 5 670 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 132 летальных исхода. Об этом 16 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 079 519 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 917 летальных исходов, выздоровело 890 114 человек.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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