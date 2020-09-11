Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 17 сентября - во Франции переполнены реанимации, в Португалии ужесточили ограничения, а главу Минздрава США призвали уйти в отставку

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Во Франции переполнены реанимации, в Португалии ужесточили ограничения, а главу Минздрава США призвали уйти в отставку; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.

К 17 сентября количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 29 813 627 человек, из которых 946 459 — умерли, 21 794 004 — выздоровели.

Нанотела из Калифорнии помогут бороться с вирусом

Учёный из калифорнийского университета в Сан-Франциско Майкл Шуфу создал белковую молекулу, которая способна эффективно обезвреживать коронавирус Sars-Cov-2. Если на её основе удастся создать аэрозоль, этот препарат можно будет использовать как для лечения, так и для профилактики COVID-19.

Проведённые в лаборатории эксперименты показали, что три нанотела, соединённые вместе, прекрасно нейтрализуют вирус, плотно оборачиваясь вокруг шипа его короны.

Стоит отметить, что черновик научной статьи с описанием опытов опубликован на сайте bioRxivo почти месяц назад, но пока не прошёл положенную независимую проверку научным сообществом. Однако учёные, предварительно ознакомившиеся с текстом, возлагают на открытие американского магистранта большие надежды и говорят, что оно может стать настоящим прорывом в борьбе с пандемией.

В Европе растёт число заражений

В Испании и Франции продолжается быстрый рост суточного числа заражений. В больнице Марселя почти переполнено отделение реанимации и интенсивной терапии.

Марсель снова стал одним из двух очагов коронавируса в стране, второй очаг — в Бордо, на юго-западе Франции.

Ограничения, которые раннее ввели в Лиссабоне, теперь распространяются на всю Португалию. Собираться в стране можно группами не больше десяти человек, а продажа алкоголя после восьми вечера запрещена.

В Чехии чиновники предупреждают, что число заражений скоро начнёт расти. Показатель R (описывает, сколько людей в среднем заражается от одного носителя вируса) в стране превысил единицу и вырос до 1,59.

Словакия занесла Чехию в "чёрный список". С пятницы каждый, кто приезжает в Словакию из соседней страны, должен будет предъявить отрицательный тест на коронавирус, либо провести пять дней в изоляции. Чехия также оказалась и в "чёрном списке" Кипра.

Главу Минздрава США призвали уйти в отставку

Лидер демократов в Сенате Конгресса США Чарльз Шумер призвал главу Минздрава страны Алекса Азара подать в отставку из-за хаоса в борьбе с COVID-19. Шумер считает, что Азар не смог противостоять президенту Дональду Трампу в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщило издание The Hill.

По словам Шумера, руководство Минздрава США позволило себе "подчиняться прихотям" президента.

"Я призываю министра Азара немедленно уйти в отставку. Нам нужен министр здравоохранения и социальных служб, который будет заботиться об американском народе, а не о политических интересах президента Трампа", — заявил Шумер.

Западные страны заявили о готовности вакцинироваться

Deutsche Bank оценил готовность западных стран к прививке от COVID-19. Согласно опросу, наибольшую готовность к вакцинации продемонстрировали респонденты из США и Великобритании, сообщает "РБК".

На первом месте по доле населения, готовой сделать прививку от коронавируса, оказалась Великобритания — там сделать укол готовы 78 % опрошенных. На втором — США, там о таком желании сообщили 75 % респондентов.

Более половины участников опроса в Испании, Германии, Британии и Италии считают, что прививку от COVID-19 нужно сделать обязательной.

Эксперты также отметили, что для вакцинации во всём мире потребуется порядка 15 миллиардов доз.

Напомним, 15 сентября один пассажир с коронавирусом подверг риску заражения целый автобус туристов, которые приехали в Финляндию.